Секреты русского фольклора: какие языческие отголоски до сих пор звучат в повседневной речи россиян

Как поговорки переносят в мир древних славян и их мистических представлений о мире?

Лингвисты часто называют фразеологизмы «машинами времени» — и это неслучайно. Подобные выражения, словно капсулы времени, отрываются от своего изначального смысла, превращаясь в застывшую формулу, которую люди веками используют в своей речи.

Язык эволюционирует, а идиомы остаются пожелтевшими снимками его состояния многовековой давности — и это бесценно как для лингвистики, так и для истории.

За пример можно взять обычные русские поговорки и фразеологизмы, в которых на самом деле таятся языческие представления о мире, который был полон богов, духов и таинственных сил.

«В тихом омуте черти водятся»: вода — обитель нечисти в славянском фольклоре

О том, что в воде обитают разного рода сверхъестественные существа, говорит весь славянский фольклор. Самый наглядный пример — это русалки, которыми обычно становились утонувшие девушки (или умершие до замужества, или умершие некрещенными — вариации есть разные).

А были еще водяные, болотники и болотницы. Вода для предков была не просто стихией, а порталом в потусторонний мир.

Суть не в этом. Главное, что пространство под водой было населено всякой нечистью. И чем спокойнее вода, тем более неприятные создания там могут скрываться.

А в условиях православно-языческого двоеверия на Руси слово «черт» стало практически синонимом всей нечисти.

Как пишет канал «Русичи», так поговорка о тихом омуте приобрела свой современный смысл, напоминая о том, что за внешней тишиной может скрываться нечто зловещее.

«Перемывать косточки»: отголоски обряда перезахоронения и очищения

Считается, что тут встречаются отголоски древнего славянского обряда перезахоронения останков. Такое перезахоронение происходило в тех случаях, когда покойника подозревали в «хождении». Предки верили, что мертвые могут возвращаться в мир живых, чтобы навредить.

Было поверье, что мертвый может встать и начать губить людей, если при жизни с ним обошлись плохо. Одним из способов борьбы с такими неупокоенными было перезахоронение.

Тело извлекали, начинали обмывать его. Кости очищали от грязи и плоти. А заодно рассказывали о покойном все, что знали. Обряд был призван умилостивить дух покойного и предотвратить его возвращение.

Так и появилось выражение — «перемывать косточки». Теперь люди используют эту фразу, чтобы обозначить сплетни и обсуждение чьей-то жизни, но корни ее уходят в древние ритуалы.

«Как в воду глядел»: предсказания будущего с помощью водных зеркал

Так говорят, когда человек совершенно точно предсказал грядущие события. А история этого фразеологизма тоже связана с древними верованиями.

Знахарям и кудесникам на Руси приписывали способность читать будущее в кувшине с водой или в любой другой отражающей поверхности. Вода служила своеобразным зеркалом, отражающим грядущие события.

Впрочем, это далеко не только славянские верования. Схожие обычая были и у других народов, что нашло свое отражение в разных сказках. Вспомним про зеркальце, в которое глядела злая мачеха в «Белоснежке».

Использование отражающих поверхностей для предсказания будущего — древний и распространенный обычай.

«После дождичка в четверг»: символ вытеснения язычества христианством

Так говорят о чем-то совершенно несбыточном. То есть это аналог поговорки «когда рак на горе свистнет» и прочих подобных фраз. Но тут есть интересное отличие.

Свист рака на горе действительно никто никогда не слышал, а вот дождей по четвергам было, есть и будет сколько угодно. Почему же дождь в четверг стал считаться чем-то несбыточным?

Хитрость в том, что в этой поговорке отражен процесс вытеснения язычества христианством. Четверг считался в древности днем, посвященным Перуну.

И если летом крестьянам нужен был дождь, они молились Перуну именно по четвергам. Но христианство эту практику подорвало. Соответственно вызывание дождя в четверг стало считаться делом бессмысленным.

Поговорка стала символом утраты связи с древними богами и обрядами.

По крайней мере именно так происхождение этой поговорки объясняется в дореволюционной работе Н.Я. Ермакова «Пословицы русского народа».

Такие вот примеры. Но, конечно, это лишь часть из русского фольклорного богатства.