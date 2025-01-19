Потемкинский сервиз, картины и мебель: за сколько в 1930-е распродавали достояние Эрмитажа

В начале XX века молодая Советская власть, отчаянно нуждаясь в деньгах, обратилась к богатствам музеев. Эрмитаж стал одним из главных источников валютных поступлений: за границу уходили шедевры мирового искусства, признанные жемчужины коллекции. За станки, нефть и тракторы платили полотнами Рембрандта, Рубенса, Веласкеса.

Начало: эпоха революций и национализация

После 1917 года фонды Эрмитажа значительно пополнились: в музей потекли ценности из национализированных дворцов и частных коллекций. Однако уже в 1922 году ситуация изменилась. В условиях голода Советская власть обязала учреждения сдавать предметы роскоши для спасения голодающих. Комиссия во главе с Львом Троцким изъяла драгоценности и тонны серебра из Зимнего дворца.

Но вскоре продажа ценных предметов превратилась в систематическую практику. К 1924 году, чтобы поддержать музеи, разрешили продавать так называемое «немузейное имущество»: мебель, посуду, утварь. Однако под эту категорию попадали и императорский фарфор, сервиз подаренный Потемкину и яйца Фаберже — шедевры, которые сегодня признаны бесценными.

Шедевры уходят за границу

В 1927 году распродажи приобрели международный масштаб. Эрмитажу спустили план: музей должен был зарабатывать, продавая экспонаты. Первые аукционы прошли в Берлине, затем — в Лондоне и Нью-Йорке. Среди покупателей выделялись нефтяной магнат Галуст Гульбенкян и банкир Эндрю Мэллон. Гульбенкян приобрел картины Рембрандта и Рубенса, французское серебро и мебель эпохи Людовика XVI. Мэллон заплатил 6,5 миллиона долларов за 21 шедевр, включая картины Рафаэля и Боттичелли.

Для Советского Союза эти сделки казались оправданными: на вырученные деньги закупали тракторы и оборудование. Но масштабы продаж потрясали музейных работников, которые протестовали, однако не могли повлиять на решения правительства.

Последствия

К 1933 году было продано 2880 картин, из них 59 признаны мировыми шедеврами. Тысячи предметов утвари, монет, статуэток также покинули Россию. Распродажи прекратились не из-за осознания их культурного ущерба, а потому что мировой рынок перенасытился, а цены на искусство упали.

Сегодня многие из этих сокровищ находятся в крупнейших музеях мира: Лувре, Метрополитен-музее, Национальной галерее в Вашингтоне. Вернуть их невозможно — с юридической точки зрения распродажи были законными. Однако история этой утраты напоминает, какой огромный след оставили политические решения в культурной жизни страны.