Городовой / Общество / «Причиной может быть не ресторанная еда»: накажут ли хозяина кафе в Ленобласти, где купили еду погибшей девочке
Эксклюзив
Последние новости
Игра в «зайца» теперь невыгодна: Петербург меняет систему штрафов за неоплаченный проезд Город
«Основоположник наращивания ногтей — стоматолог»: стоит ли покрывать зубы гель-лаком Общество
Автобусы, паромы и пешие прогулки: как побывать в Карелии без машины Общество
Архитектурные монстры Петербурга: какие здания раздражают горожан больше всего и почему их называют «кошмаром» Город
Вечное противостояние: чем отличается ленинградский рассольник от московского, и как его приготовить Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Транспорт Туризм
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Причиной может быть не ресторанная еда»: накажут ли хозяина кафе в Ленобласти, где купили еду погибшей девочке

16 мая 2025 13:02
Картофель фри
«Причиной может быть не ресторанная еда»: накажут ли хозяина кафе в Ленобласти, где купили еду погибшей девочке
Городовой ру

Адвокат объясняет, что единичный случай отравленния может говорить о невиновности управляющего заведением, даже если найдены нарушения.

В Ленинградской области произошла трагедия, которая потрясла местных жителей и вызвала широкий резонанс. Трехлетняя девочка умерла от отравления, а перед этим употребляла в пищу картофель фри. Кафе, где был приобретен продукт, закрыто, а управляющий — задержан.

Как это было?

Через несколько часов после употребления картофеля фри, состояние девочки резко ухудшилось: поднялась высокая температура, началась сильная рвота и диарея. Малышке вызвали скорую, но от госпитализации отказались, а на следующий день состояние девочки стало критическим и ее все же отвезли в местную больницу. Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался.

Что выяснили следователи?

После трагедии в кафе прибыли следователи, сотрудники Роспотребнадзора и эксперты. В ходе проверки было обнаружено множество нарушений санитарных норм. В связи с этим деятельность кафе была приостановлена, а управляющего заведением задержали. Ему предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть по неосторожности.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник объяснила порталу «Городовой», что может грозить хозяину кафе.

«Случай, конечно же, вопиющий и вызывает желание немедленно покарать хозяина кафе. По статье 238 УК РФ ответственность не самая серьезная — до 6 лет лишения свободы. Вот только сами обстоятельства дела вызывают серьезные сомнения. Дело в том, что наличие мелких нарушений, таких как, например, отсутствие у некоторых сотрудников санитарных книжек, причинно-следственной связи со смертью ребенка может и не содержать. Поэтому причиной отравления и смерти ребенка может быть отнюдь не ресторанная еда», — объясняет эксперт.

Не массовый характер

По словам адвоката, в пользу той версии, что еда могла и не быть причиной смерти, говорит единичный, не массовый характер отравления.

«Здесь отравился только один ребенок — из множества иных лиц, как детей, так и взрослых, посетивших в праздничные дни данное заведение и, вероятно, неоднократно заказавших данное блюдо, одно из самых популярных у детей. Кормить ребенка могли в иных местах, в том числе и дома, где ребенок запросто мог получить доступ к бытовой химии. Так что органам предварительного следствия следует весьма тщательно проверить факт, чем именно, где и когда отравился ребенок», — отметила Юлия Вербицкая-Линник.

Следственные органы продолжают проверку, назначены судебные экспертизы, которые помогут точно установить причины смерти девочки. Пока расследование идет, кафе остается закрытым.

Новости по теме
«Не просто отравление»: что могло случиться с девочкой, скончавшейся после похода в кафе в Ленобласти «Не просто отравление»: что могло случиться с девочкой, скончавшейся после похода в кафе в Ленобласти 14 мая 2025 22:43
Еще секунда — и смерть: в Петербурге иномарка впечаталась в стену кафе Еще секунда — и смерть: в Петербурге иномарка впечаталась в стену кафе 11 октября 2024 18:30
Адвокат Левин: домогавшийся девочки в питерском кафе мужчина может угодить за решетку Адвокат Левин: домогавшийся девочки в питерском кафе мужчина может угодить за решетку 18 июня 2024 10:03
Редкость, которую собирают лодками: где грибники Ленинградской области ищут новые места для тихой охоты Редкость, которую собирают лодками: где грибники Ленинградской области ищут новые места для тихой охоты 20 мая 2025 23:13
Историческое наследие за 1 рубль: в Ленинградской области можно купить кусочек прошлого за копейки Историческое наследие за 1 рубль: в Ленинградской области можно купить кусочек прошлого за копейки 20 мая 2025 12:02
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».