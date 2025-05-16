«Причиной может быть не ресторанная еда»: накажут ли хозяина кафе в Ленобласти, где купили еду погибшей девочке

Адвокат объясняет, что единичный случай отравленния может говорить о невиновности управляющего заведением, даже если найдены нарушения.

В Ленинградской области произошла трагедия, которая потрясла местных жителей и вызвала широкий резонанс. Трехлетняя девочка умерла от отравления, а перед этим употребляла в пищу картофель фри. Кафе, где был приобретен продукт, закрыто, а управляющий — задержан.

Как это было?

Через несколько часов после употребления картофеля фри, состояние девочки резко ухудшилось: поднялась высокая температура, началась сильная рвота и диарея. Малышке вызвали скорую, но от госпитализации отказались, а на следующий день состояние девочки стало критическим и ее все же отвезли в местную больницу. Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался.

Что выяснили следователи?

После трагедии в кафе прибыли следователи, сотрудники Роспотребнадзора и эксперты. В ходе проверки было обнаружено множество нарушений санитарных норм. В связи с этим деятельность кафе была приостановлена, а управляющего заведением задержали. Ему предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть по неосторожности.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник объяснила порталу «Городовой», что может грозить хозяину кафе.

«Случай, конечно же, вопиющий и вызывает желание немедленно покарать хозяина кафе. По статье 238 УК РФ ответственность не самая серьезная — до 6 лет лишения свободы. Вот только сами обстоятельства дела вызывают серьезные сомнения. Дело в том, что наличие мелких нарушений, таких как, например, отсутствие у некоторых сотрудников санитарных книжек, причинно-следственной связи со смертью ребенка может и не содержать. Поэтому причиной отравления и смерти ребенка может быть отнюдь не ресторанная еда», — объясняет эксперт.

Не массовый характер

По словам адвоката, в пользу той версии, что еда могла и не быть причиной смерти, говорит единичный, не массовый характер отравления.

«Здесь отравился только один ребенок — из множества иных лиц, как детей, так и взрослых, посетивших в праздничные дни данное заведение и, вероятно, неоднократно заказавших данное блюдо, одно из самых популярных у детей. Кормить ребенка могли в иных местах, в том числе и дома, где ребенок запросто мог получить доступ к бытовой химии. Так что органам предварительного следствия следует весьма тщательно проверить факт, чем именно, где и когда отравился ребенок», — отметила Юлия Вербицкая-Линник.

Следственные органы продолжают проверку, назначены судебные экспертизы, которые помогут точно установить причины смерти девочки. Пока расследование идет, кафе остается закрытым.