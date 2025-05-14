Городовой / Общество / Профессионал с острым нюхом: как собака по кличке «Пуля» помогает петербуржцам
Эксклюзив
Последние новости
Дагестан — не только горы: стоит ли ехать на море в загадочный край Общество
Все что происходит в тайге, остается в тайге: Лыкова годами скрывала правду о муже-тиране Общество
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Истории
Категории
Общество Спорт

Профессионал с острым нюхом: как собака по кличке «Пуля» помогает петербуржцам

Опубликовано: 14 мая 2025 09:33
Спаниель Пуля, дети
Профессионал с острым нюхом: как собака по кличке «Пуля» помогает петербуржцам
Городовой ру

Собака обеспечивает безопасность петербуржцев на транспорте.

В Петербурге в рядах ОМОНа «Балтика» на транспорте служит необычный и очень обаятельный сотрудник — спаниель по кличке «Пуля». Эта собака уже давно стала настоящей звездой среди коллег и пользователей соцсетей благодаря своему чуткому нюху и доброму характеру.

Профессионал с чутким носом

Пуля — не просто милый пес, а настоящий профессионал своего дела. Уже более восьми лет он помогает искать взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы на вокзалах, в аэропортах и даже в поездах. Его работа — это проверять бесхозные сумки, чемоданы, камеры хранения и автомобили на предмет опасных предметов.

Верный напарник и любимец коллектива

Кинолог спаниеля, младший инспектор Юлия, рассказывает, что в выходные старается дать собаке отдых, но Пуля всегда готов к работе и с радостью выполняет свои обязанности. В моменты, когда поступает сигнал о бесхозных предметах или подозрениях на заминирование, собака вместе с саперами и взрывотехниками выезжает на место и тщательно проверяет территорию, передает Росбалт.

Помощник и герой для детей

Кроме серьезной службы, Пуля успевает радовать и детей. Например, на новогодних праздниках он помог найти пропавшие снежинки, что вызвало улыбки и восторг у малышей. В соцсетях и СМИ Пуля стал настоящей интернет-звездой — фото и видео, где животное работает активно распространяются, вызывая массу положительных эмоций у пользователей.

Новости по теме
Ответ на волнующий вопрос: сколько детей нужно, чтобы получить скидку на машину в России Ответ на волнующий вопрос: сколько детей нужно, чтобы получить скидку на машину в России 28 мая 2025 08:32
Дети о войне: в Петербурге покажут короткометражку «Корочка хлеба», которая разбивает стереотипы о прошлом Дети о войне: в Петербурге покажут короткометражку «Корочка хлеба», которая разбивает стереотипы о прошлом 27 мая 2025 17:14
Влияние трендов или дань традициям: почему россияне перестали давать необычные имена детям Влияние трендов или дань традициям: почему россияне перестали давать необычные имена детям 27 мая 2025 15:01
Укус лисы в конном клубе: кто должен отвечать за безопасность детей при общении с животными Укус лисы в конном клубе: кто должен отвечать за безопасность детей при общении с животными 25 мая 2025 15:14
Пионерская истерия 1937 года: почему советские дети массово отказывались носить галстуки и что их так напугало Пионерская истерия 1937 года: почему советские дети массово отказывались носить галстуки и что их так напугало 20 мая 2025 09:31
Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще