Профессионал с острым нюхом: как собака по кличке «Пуля» помогает петербуржцам

В Петербурге в рядах ОМОНа «Балтика» на транспорте служит необычный и очень обаятельный сотрудник — спаниель по кличке «Пуля». Эта собака уже давно стала настоящей звездой среди коллег и пользователей соцсетей благодаря своему чуткому нюху и доброму характеру.

Профессионал с чутким носом

Пуля — не просто милый пес, а настоящий профессионал своего дела. Уже более восьми лет он помогает искать взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы на вокзалах, в аэропортах и даже в поездах. Его работа — это проверять бесхозные сумки, чемоданы, камеры хранения и автомобили на предмет опасных предметов.

Верный напарник и любимец коллектива

Кинолог спаниеля, младший инспектор Юлия, рассказывает, что в выходные старается дать собаке отдых, но Пуля всегда готов к работе и с радостью выполняет свои обязанности. В моменты, когда поступает сигнал о бесхозных предметах или подозрениях на заминирование, собака вместе с саперами и взрывотехниками выезжает на место и тщательно проверяет территорию, передает Росбалт.

Помощник и герой для детей

Кроме серьезной службы, Пуля успевает радовать и детей. Например, на новогодних праздниках он помог найти пропавшие снежинки, что вызвало улыбки и восторг у малышей. В соцсетях и СМИ Пуля стал настоящей интернет-звездой — фото и видео, где животное работает активно распространяются, вызывая массу положительных эмоций у пользователей.