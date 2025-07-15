От глупых шуток до смертельной обиды: все дуэли Пушкина и, чем они закончились

Все его вызовы на поединок — анализ причин и последствий.

Александр Сергеевич Пушкин, символ русской поэзии, был известен не только своим гением, но и страстью к дуэлям. За свою короткую жизнь поэт был причастен к 29 дуэлям, но не все они, к счастью, состоялись.

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Первые вызовы на дуэль случились в юности. В 1816 году Пушкин вызвал на дуэль своего дядю Павла Ганнибала из-за девушки.

В 1817 — друга Петра Каверина за шуточные стихи. Молодость — горячая пора, когда каждое слово кажется вызовом.

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Некоторые дуэли были инициированы из-за безобидных шуток и эпиграмм.

В 1819 году Пушкин вызвал поэта Кондратия Рылеева, а также друга Вильгельма Кюхельбекера, которого “приложил” за “кюхельбекерность и тошноту”.

Кюхельбекер выстрелил, Пушкин — нет.

Разборки “высшего света”: Ссора из-за оркестра и крепостного права

Пушкин с легкостью затевал ссоры как с чиновниками, так и с вельможами.

Споры об оркестре в казино (1822), дискуссия о крепостном праве с Северином Потоцким (1822), домогательства к жене кишиневского олигарха Инглези (1822) — все это становилось поводом для вызова на дуэль.

Дамский угодник: Ревность, обиды и светские сплетни

Любовные истории тоже играли роль в дуэлях Пушкина.

Как пишет канал "История. Исторические факты", офицеры и мужья не терпели его интереса к их дамам.

В 1827 году он вызвал офицера Соломирского из-за его дамы, Софии, которой он проявлял интерес. Все оставалось как бы “на грани”, а вызовы регулярно аннулировались.

Последняя трагедия: Ревность, ложь и смерть

Роковой стала дуэль с Жоржем Дантесом в 1837 году. Поводом послужило анонимное письмо об измене жены Пушкина, Натальи, с Дантесом.

Эта дуэль стала последней, и Пушкин погиб.

№ Год Противник Причина Итог / исход 1 1816 Павел Ганнибал Увел девушку Лошакову Дуэль не состоялась 2 1817 Петр Каверин Шутливые стихи Дуэль не состоялась 3 1819 Кондратий Рылеев Пересказ шутки о Пушкине Дуэль не состоялась 4 1819 Вильгельм Кюхельбекер Шутливые стихи о Кюхельбекере ("кюхельбекерно и тошно") Только Кюхельбекер стрелял, промах; Пушкин не стрелял 5 1819 Корф Слуга Пушкина приставал к слуге Корфа, тот его побил Дуэль не состоялась 6 1819 Майор Денисевич Замечание Денисевича за поведение в театре Дуэль не состоялась 7 1820 Федор Орлов и Алексей Алексеев Замечание за поведение у бильярдного стола Дуэль не состоялась 8 1820 Неизвестный грек Обида на балу из-за неизвестной книги Дуэль не состоялась 9 1821 Офицер Дегильи Ссора Дуэль не состоялась 10 1822 Семен Старов Спор за оркестр в казино Оба промахнулись 11 1822 Иван Ланов Ссора за обедом Дуэль не состоялась (Пушкина арестовали) 12 1822 Тодор Балш Грубо ответила супруга Балша Оба промахнулись 13 1822 Скартл Прункуло Не договорились о правилах дуэли (секунданты) Дуэль не состоялась 14 1822 Северин Потоцкий Дискуссия о крепостном праве Дуэль не состоялась 15 1822 Штабс-капитан Рутковский Не поверил в размер града, высмеял капитана Дуэль не состоялась 16 1822 Инглези Домогательство к его жене Дуэль не состоялась (Пушкин арестован) 17 1822 Прапорщик Александр Зубов Уличил в шулерстве в карты Зубов стрелял (мимо), Пушкин не стрелял 18 1823 Иван Руссо Личная неприязнь Дуэль не состоялась 19 1826 Николай Тургенев Критика эпиграмм Пушкина Дуэль не состоялась 20 1827 Офицер Соломирский Претензии по поводу дамы Софии Дуэль не состоялась 21 1828 Министр просвещения Голицын Дерзкая эпиграмма, допрос Дуэль не состоялась 22 1828 Лагрене (секретарь франц. посольства) Девушка на балу Дуэль не состоялась 23 1829 Чиновник Хвостов Хвостов назван свиньёй в эпиграмме Дуэль не состоялась 24 1836 Князь Николай Репин Недовольство стихами Пушкина Дуэль не состоялась 25 1836 Чиновник Хлюстин Недовольство стихами Пушкина Дуэль не состоялась 26 1836 Владимир Сологуб Нелестные высказывания о жене Наталье Дуэль не состоялась 27 1837 Жорж Дантес Анонимное письмо об измене жены Пушкин смертельно ранен

Вместо эпилога: Необузданный гений или жертва эпохи?

Почему Пушкин так часто вызывал на дуэль? Был ли это способ защиты чести, проявление бунтарского духа или же трагическая ошибка?

Ответ на этот вопрос остается открытым.

“Гений и злодейство — две вещи несовместные”, — писал сам Пушкин.

Но, к сожалению, в его жизни гений и дуэль оказались неразрывно связаны.