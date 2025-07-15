От глупых шуток до смертельной обиды: все дуэли Пушкина и, чем они закончились

Александр Сергеевич Пушкин, символ русской поэзии, был известен не только своим гением, но и страстью к дуэлям. За свою короткую жизнь поэт был причастен к 29 дуэлям, но не все они, к счастью, состоялись.
“Эго” на мушке: Детские обиды и молодецкая гордость
Первые вызовы на дуэль случились в юности. В 1816 году Пушкин вызвал на дуэль своего дядю Павла Ганнибала из-за девушки.
В 1817 — друга Петра Каверина за шуточные стихи. Молодость — горячая пора, когда каждое слово кажется вызовом.
Юмористический фронт: Смех как повод для ревности
Некоторые дуэли были инициированы из-за безобидных шуток и эпиграмм.
В 1819 году Пушкин вызвал поэта Кондратия Рылеева, а также друга Вильгельма Кюхельбекера, которого “приложил” за “кюхельбекерность и тошноту”.
Кюхельбекер выстрелил, Пушкин — нет.
Разборки “высшего света”: Ссора из-за оркестра и крепостного права
Пушкин с легкостью затевал ссоры как с чиновниками, так и с вельможами.
Споры об оркестре в казино (1822), дискуссия о крепостном праве с Северином Потоцким (1822), домогательства к жене кишиневского олигарха Инглези (1822) — все это становилось поводом для вызова на дуэль.
Дамский угодник: Ревность, обиды и светские сплетни
Любовные истории тоже играли роль в дуэлях Пушкина.
Как пишет канал "История. Исторические факты", офицеры и мужья не терпели его интереса к их дамам.
В 1827 году он вызвал офицера Соломирского из-за его дамы, Софии, которой он проявлял интерес. Все оставалось как бы “на грани”, а вызовы регулярно аннулировались.
Последняя трагедия: Ревность, ложь и смерть
Роковой стала дуэль с Жоржем Дантесом в 1837 году. Поводом послужило анонимное письмо об измене жены Пушкина, Натальи, с Дантесом.
Эта дуэль стала последней, и Пушкин погиб.
|№
|Год
|Противник
|Причина
|Итог / исход
|1
|1816
|Павел Ганнибал
|Увел девушку Лошакову
|Дуэль не состоялась
|2
|1817
|Петр Каверин
|Шутливые стихи
|Дуэль не состоялась
|3
|1819
|Кондратий Рылеев
|Пересказ шутки о Пушкине
|Дуэль не состоялась
|4
|1819
|Вильгельм Кюхельбекер
|Шутливые стихи о Кюхельбекере ("кюхельбекерно и тошно")
|Только Кюхельбекер стрелял, промах; Пушкин не стрелял
|5
|1819
|Корф
|Слуга Пушкина приставал к слуге Корфа, тот его побил
|Дуэль не состоялась
|6
|1819
|Майор Денисевич
|Замечание Денисевича за поведение в театре
|Дуэль не состоялась
|7
|1820
|Федор Орлов и Алексей Алексеев
|Замечание за поведение у бильярдного стола
|Дуэль не состоялась
|8
|1820
|Неизвестный грек
|Обида на балу из-за неизвестной книги
|Дуэль не состоялась
|9
|1821
|Офицер Дегильи
|Ссора
|Дуэль не состоялась
|10
|1822
|Семен Старов
|Спор за оркестр в казино
|Оба промахнулись
|11
|1822
|Иван Ланов
|Ссора за обедом
|Дуэль не состоялась (Пушкина арестовали)
|12
|1822
|Тодор Балш
|Грубо ответила супруга Балша
|Оба промахнулись
|13
|1822
|Скартл Прункуло
|Не договорились о правилах дуэли (секунданты)
|Дуэль не состоялась
|14
|1822
|Северин Потоцкий
|Дискуссия о крепостном праве
|Дуэль не состоялась
|15
|1822
|Штабс-капитан Рутковский
|Не поверил в размер града, высмеял капитана
|Дуэль не состоялась
|16
|1822
|Инглези
|Домогательство к его жене
|Дуэль не состоялась (Пушкин арестован)
|17
|1822
|Прапорщик Александр Зубов
|Уличил в шулерстве в карты
|Зубов стрелял (мимо), Пушкин не стрелял
|18
|1823
|Иван Руссо
|Личная неприязнь
|Дуэль не состоялась
|19
|1826
|Николай Тургенев
|Критика эпиграмм Пушкина
|Дуэль не состоялась
|20
|1827
|Офицер Соломирский
|Претензии по поводу дамы Софии
|Дуэль не состоялась
|21
|1828
|Министр просвещения Голицын
|Дерзкая эпиграмма, допрос
|Дуэль не состоялась
|22
|1828
|Лагрене (секретарь франц. посольства)
|Девушка на балу
|Дуэль не состоялась
|23
|1829
|Чиновник Хвостов
|Хвостов назван свиньёй в эпиграмме
|Дуэль не состоялась
|24
|1836
|Князь Николай Репин
|Недовольство стихами Пушкина
|Дуэль не состоялась
|25
|1836
|Чиновник Хлюстин
|Недовольство стихами Пушкина
|Дуэль не состоялась
|26
|1836
|Владимир Сологуб
|Нелестные высказывания о жене Наталье
|Дуэль не состоялась
|27
|1837
|Жорж Дантес
|Анонимное письмо об измене жены
|Пушкин смертельно ранен
Вместо эпилога: Необузданный гений или жертва эпохи?
Почему Пушкин так часто вызывал на дуэль? Был ли это способ защиты чести, проявление бунтарского духа или же трагическая ошибка?
Ответ на этот вопрос остается открытым.
“Гений и злодейство — две вещи несовместные”, — писал сам Пушкин.
Но, к сожалению, в его жизни гений и дуэль оказались неразрывно связаны.