«Книжная карта» для дошкольников: в России появится новая программа поддержки детского чтения

В России может появиться новая программа поддержки детского чтения.

Президент России Владимир Путин предложил с 2026 года запустить программу «Детская книжная карта», чтобы повысить доступность детских книг.

Эта инициатива направлена на поддержку семей с детьми дошкольного возраста и развитие интереса к чтению с ранних лет.

«Книга — это неотъемлемая часть воспитательного процесса и семейных традиций»

«Книга — это неотъемлемая часть воспитательного процесса и семейных традиций. И книги для детей, которые открывают путь в мир большой классической литературы с ее высокими нравственными ценностями, должны быть доступны каждому. В этой связи, по аналогии с «Пушкинской картой», которая дает возможность школьникам посещать музеи, театры, кино, выставки, предлагаю с 2026 года запустить программу «Детская книжная карта», — сказал Путин во время совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Номинал «Детской книжной карты» будет составлять три тысячи рублей, их получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет, пишет РИА Новости.

Каждому ребенку по достижении трех лет

Путин подчеркнул, что карту будет получать каждый ребенок по достижении трех лет.

«Такие карты с номиналом в три тысячи рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет», — сказал Путин.

Программа «Детская книжная карта» может стать важным шагом в поддержку детского чтения и развитии интереса к книгам с раннего возраста.