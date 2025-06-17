Путешествие во времени: зачем в единственный палеопарк в Ленобласти брать с собой молоток

В это место нужно взять с собой и хорошее настроение.

Недалеко от Петербурга есть место, где можно почувствовать себя настоящим искателем древних тайн, а не просто туристом. Палеопарк «Путилово» не оставит равнодушным никого.

Расположенный всего в 50 километрах от Петербурга — это не просто музей под открытым небом, а настоящее приключение почти в 500 миллионов лет назад. В то время Ленобласть была частью единого континента Пангея и находилась где-то в районе Австралии.

Что такое палеопарк «Путилово»?

Палеопарк — это территория старого известнякового карьера, где с XVIII века добывали камень для строительства Петербурга: Исаакиевского собора, Петропавловской крепости, Смольного монастыря и многих других знаковых сооружений, сообщает сайт Туристер.

Но главное — этот камень хранит в себе отпечатки морских обитателей, которые жили здесь, когда на месте современной Ленобласти было море.

В августе 2022 года здесь открылся первый в России палеопарк, который уже успел получить гран-при в номинации «Туристическое открытие года».

Что можно увидеть и сделать в парке?

В «Путилово» туристов ждут окаменелости возрастом более 450 миллионов лет: трилобиты, морские лилии, брахиоподы, головоногие моллюски и другие древние существа.

Там есть мини-музеи со знаменитыми находками, лаборатории, где специалисты работают с окаменелостями, а также VR-зона, где можно виртуально переместиться в далекое прошлое и увидеть, эти места миллионы лет назад.

Как подготовиться к походу в палеопарк?

В парк лучше одеться в удобную одежду и обувь. А также ее забудьте взять с собой мешки для найденных окаменелостей и грязной обуви.

Сегодня «Путилово» — это часть масштабного проекта «Палеопарк России», который рассматривает 12 регионов с разными геологическими периодами и создает сеть парков по всей стране.

Так что, когда будете проходить мимо Исаакиевского собора, задумайтесь, сколько же в его стенах может храниться древних морских обитателей.