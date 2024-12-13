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Путешествия с животными для петербуржцев станут доступнее: что изменится с начала 2025 года

13 декабря 2024 20:03
Путешествия с животными для петербуржцев станут доступнее: что изменится с начала 2025 года
Путешествия с животными для петербуржцев станут доступнее: что изменится с начала 2025 года
Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В РЖД теперь смягчили правила.

С 1 января 2025 года пассажиры поездов дальнего следования получат возможность провоза домашних животных в купе повышенной комфортности без необходимости выкупать все места. Об этом заявил заместитель генерального директора Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерней структуры РЖД) Станислав Зотин.

Пассажиры смогут брать с собой небольших домашних животных без дополнительных затрат на выкуп всего купе, достаточно будет только оплатить квитанцию для перевозки питомца. Однако это правило распространяется исключительно на мелкие породы. Для перевозки крупных собак сохранятся действующие нормы.

Также ФПК анонсировала новый порядок действий в отношении потерявшихся животных: если владелец не будет найден, питомца разместят в специально отведенном багажном купе или служебных местах и передадут ответственным сотрудникам на конечной станции. Запрет на оставление животных на железнодорожных станциях коснется и пригородных электропоездов. Обсуждение этого нововведения активизировалось после инцидента с котом Твиксом, погибшего на морозе после того, как проводница выгнала его из вагона.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Транспорт
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