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Пять лучших контактных зоопарков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: от оленей до верблюдов

12 января 2025 17:03
Контактный зоопарк
Пять лучших контактных зоопарков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: от оленей до верблюдов
Фото Городовой.ру

Идеально для времяпровождения с детьми.

Если вы хотите провести время на природе и познакомиться с животными, Ленинградская область и Санкт-Петербург предлагают множество удивительных мест. Вот пять контактных зоопарков, которые обязательно стоит посетить.

Парк приключений «Озорные белки»

Адрес: Ленинградская область, ул. Новопетровская, 60
Время работы:

  • Летом: с 10:00 до 21:00
  • Зимой: с 10:00 до 20:00
    Стоимость билетов: от 1500 ₽, дети до 3 лет — бесплатно
    Особенность: знакомство с альпаками, англо-нубийскими козами, овечками, кроликами, енотами и редкими птицами. Дополнительно — батуты, тарзанки, домики для игр и комфортное проживание в апартаментах.

Хаски-центр «Белый ветер»

Адрес: Ленинградская область, Выборгское шоссе, 39-й км
Время работы: с 10:00 до 21:00
Стоимость билетов:

  • Взрослый — от 1500 ₽
  • Детский (3-6 лет) — от 1000 ₽
  • Дети до 3 лет — бесплатно
    Особенность: профессиональная подготовка ездовых собак, катание в собачьих упряжках, знакомство с хаски и северными оленями.

Крестьянская усадьба «Курочка Ряба»

Адрес: Ленинградская область, дер. Скотное, д. 21
Время работы: с 10:30 до 18:00 (понедельник — выходной)
Стоимость билетов: от 300 ₽, дети до года — бесплатно
Особенность: настоящая деревенская атмосфера с гусьми, козами, индюками и кроликами. Можно попробовать чай из самовара и сделать фото в традиционных русских костюмах.

Парк семейного отдыха «Зубровник»

Адрес: Ленинградская область, Ново-Кавголовский лесопарк
Время работы:

  • Летом: с 10:00 до 19:00
  • Зимой: с 10:00 до 18:00
    Стоимость: вход в парк — бесплатный, услуги оплачиваются отдельно
    Особенность: зубры в естественной среде, прогулки на лошадях, тир, пейнтбол и пикники на природе.

Ранчо «Авенсис»

Адрес: Ленинградская область, дер. Бор, д. 37
Время работы: с 9:00 до 21:00
Стоимость билетов: от 400 ₽, дополнительные услуги — по отдельной оплате
Особенность: уникальные животные — лани, песцы, альпаки, верблюды, страусы и павлины. Прогулки на лошадях и пони, экскурсии и чаепитие у костра.

Каждое из этих мест уникально, и вы наверняка найдете что-то интересное для себя и своей семьи. Это отличный способ отдохнуть, пообщаться с природой и узнать больше о животных.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-Петербург
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