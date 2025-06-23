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Минтруд идет в ногу со временем: зачем вводят QR-код для пенсионеров

Опубликовано: 23 июня 2025 14:02
пенсионеры
Минтруд идет в ногу со временем: зачем вводят QR-код для пенсионеров
globallookpress/Alexander Legky

Пенсионеры смогут выбирать, как подтверждать свой льготный статус.

С 1 октября 2025 года российские пенсионеры смогут подтверждать свой льготный статус с помощью электронных удостоверений с QR-кодом.

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Новая система призвана упростить процесс получения льгот и сделать его более удобным и современным.

Но как отреагируют сами пенсионеры на нововведение и какие преимущества и недостатки оно несет?

Электронное удостоверение: Как это будет работать

По словам Антона Котякова, электронные удостоверения будут содержать те же обязательные данные, что и пластиковые версии.

«Пенсионеры смогут подтверждать свой льготный статус электронными удостоверениями с QR-кодом, которые будут содержать те же обязательные данные, как и пластиковая версия. То есть пенсионер при помощи мобильного приложения «Госуслуги» сможет предъявить QR-код и подтвердить свой статус пенсионера в организации, которая предоставляет льготу», — пояснил министр.

Чтобы воспользоваться электронным удостоверением, пенсионеру необходимо будет установить на свой смартфон мобильное приложение «Госуслуги». В приложении будет сгенерирован QR-код, который можно будет предъявлять в организациях, предоставляющих льготы.

Уход от «рудиментов»: Курс на цифровизацию

Антон Котяков отметил, что внедрение электронных удостоверений является частью общей стратегии по цифровизации государственных услуг и отказу от устаревших бумажных документов. По его мнению, нужно постепенно уходить от бумажных удостоверений.

«Это своего рода рудимент», — подчеркнул он.

Однако, министр подчеркнул, что отказ от бумажных удостоверений не будет принудительным.

«Но даже в этом случае мы однозначно оставляем человеку право самому выбирать — использовать бумажный или электронный вариант», — заверил он.

Таким образом, пенсионеры смогут сами решать, какой вариант подтверждения льготного статуса им удобнее.

Преимущества и недостатки: Что даст новая система пенсионерам

Внедрение электронных удостоверений с QR-кодом имеет ряд преимуществ:

  • Удобство и доступность: Пенсионное удостоверение всегда под рукой — в смартфоне.
  • Современность: Соответствие современным технологиям и цифровым трендам.
  • Безопасность: Снижение риска потери или подделки удостоверения.
  • Экологичность: Отказ от использования пластика и бумаги.

Однако, есть и потенциальные недостатки:

  • Не все пенсионеры владеют смартфонами: Для многих пожилых людей использование современных технологий может представлять сложность.
  • Зависимость от интернета: Для предъявления QR-кода необходимо подключение к интернету, что может быть проблемой в некоторых местах.
  • Риск технических сбоев: Возможны проблемы с работой приложения «Госуслуги» или считыванием QR-кода.
  • Конфиденциальность: Возможные риски, связанные с хранением личных данных в электронном виде.

Мнения экспертов и пенсионеров: Готовность к переменам

Мнения экспертов и пенсионеров по поводу нововведения разделились. Одни считают, что это прогрессивный шаг, который облегчит жизнь пожилым людям. Другие выражают опасения по поводу технической грамотности пенсионеров и возможных проблем с использованием электронных удостоверений.

Важно, чтобы внедрение новой системы сопровождалось широкой информационной кампанией и обучением пенсионеров использованию смартфонов и мобильного приложения «Госуслуги».

Необходимо также обеспечить возможность получения консультаций и технической поддержки для тех, кто испытывает трудности.

Будущее льгот: Дальнейшая цифровизация и персонализация

Внедрение электронных удостоверений с QR-кодом — это лишь один из шагов на пути к полной цифровизации системы предоставления льгот. В будущем можно ожидать появления новых сервисов и технологий, которые сделают этот процесс еще более удобным, эффективным и персонализированным.

Например, возможна интеграция электронных удостоверений с другими государственными базами данных, что позволит автоматически предоставлять пенсионерам льготы без необходимости предъявления каких-либо документов.

Также можно ожидать появления мобильных приложений, которые будут не только подтверждать льготный статус, но и предоставлять информацию о доступных льготах и способах их получения.

В целом, цифровизация системы предоставления льгот — это неизбежный процесс, который может принести много пользы как пенсионерам, так и государству.

Главное — учитывать интересы и потребности всех участников этого процесса и обеспечить плавный и комфортный переход к новым технологиям.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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