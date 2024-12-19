В Минтруде напомнили, что у петербуржцев будут три выходных перед праздниками

Люди и так будут много отдыхать, чего уж там.

Министр труда и социального развития России Антон Котяков напомнил, что россияне получат три выходных дня перед новогодними праздниками, однако 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас 29, 30, 31 — три дня выходных. Работать-то все-таки надо», — заметил министр.

Согласно производственному календарю на 2024 год, последняя рабочая неделя года продлится с 23 по 28 декабря, что компенсирует будущие выходные. Выходной с субботы сдвигается на понедельник, 30 декабря. 31 декабря официально будет нерабочим днем, так как выходной перенесен с 7 января 2024 года. Таким образом, новогодние каникулы начнутся с 29 декабря и продлятся до 8 января — всего 11 дней.

Директор по персоналу компании КРОС Дмитрий Дударев объяснил, что 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем, так как этот день был перенесен с рабочего дня 30 декабря, чтобы не прерывать праздничные выходные. Также он подчеркнул, что фактическая продолжительность рабочего дня может варьироваться в зависимости от нагрузки.

В правительстве уже утвердили производственный календарь на 2025 год. В следующем году россиян ожидают 118 выходных и 247 рабочих дней. Также 31 декабря будет нерабочим днем. Несмотря на предложения депутатов ЛДПР, Госдума отклонила законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем.