Городовой / Общество / В Минтруде напомнили, что у петербуржцев будут три выходных перед праздниками
Эксклюзив
Последние новости
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Биолог Павел Глазков приглашает петербуржцев на встречу с тайнами природы города: вход свободный Город
Категории
Общество Спорт

В Минтруде напомнили, что у петербуржцев будут три выходных перед праздниками

19 декабря 2024 15:02
«Работать-то все-таки надо»: Министр труда решил испортить петербуржцам предновогодние выходные
В Минтруде напомнили, что у петербуржцев будут три выходных перед праздниками
Фото Городовой.ру

Люди и так будут много отдыхать, чего уж там.

Министр труда и социального развития России Антон Котяков напомнил, что россияне получат три выходных дня перед новогодними праздниками, однако 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас 29, 30, 31 — три дня выходных. Работать-то все-таки надо», — заметил министр.

Согласно производственному календарю на 2024 год, последняя рабочая неделя года продлится с 23 по 28 декабря, что компенсирует будущие выходные. Выходной с субботы сдвигается на понедельник, 30 декабря. 31 декабря официально будет нерабочим днем, так как выходной перенесен с 7 января 2024 года. Таким образом, новогодние каникулы начнутся с 29 декабря и продлятся до 8 января — всего 11 дней.

Директор по персоналу компании КРОС Дмитрий Дударев объяснил, что 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем, так как этот день был перенесен с рабочего дня 30 декабря, чтобы не прерывать праздничные выходные. Также он подчеркнул, что фактическая продолжительность рабочего дня может варьироваться в зависимости от нагрузки.

В правительстве уже утвердили производственный календарь на 2025 год. В следующем году россиян ожидают 118 выходных и 247 рабочих дней. Также 31 декабря будет нерабочим днем. Несмотря на предложения депутатов ЛДПР, Госдума отклонила законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем.

Новости по теме
Майские праздники: как петербуржцы будут работать и отдыхать в 2025 году Майские праздники: как петербуржцы будут работать и отдыхать в 2025 году 2 января 2025 09:02
Новогодние праздники 2025 для петербуржцев: рекордное количество выходных Новогодние праздники 2025 для петербуржцев: рекордное количество выходных 9 декабря 2024 19:01
Какие товары вернуть в магазин: Роскачество напомнило петербуржцам о правилах Какие товары вернуть в магазин: Роскачество напомнило петербуржцам о правилах 9 января 2025 10:02
Поезд Деда Мороза покорил сердца петербуржцев: сколько людей посетили праздник в Новом Петергофе Поезд Деда Мороза покорил сердца петербуржцев: сколько людей посетили праздник в Новом Петергофе 8 января 2025 21:02
Кроме кутьи, мяса и рыбы: петербуржцам напомнили об обязательном угощении на Рождество Кроме кутьи, мяса и рыбы: петербуржцам напомнили об обязательном угощении на Рождество 4 января 2025 09:32
Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургРабота
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще