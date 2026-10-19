Работающие пенсионеры недополучают свыше 11 тысяч ежемесячно — как получить деньги обратно

Что меняется для работающих пенсионеров

С начала 2026 года пенсии подросли — индексация составила 7,6 %. При этом картина для тех, кто не ушёл на покой, выглядит неоднозначно: прибавка есть, но полной выгоды человек пока не ощущает.

Ситуация завязана на правилах учёта пропущенных индексаций и механике перерасчёта.

Как устроена индексация

Суть в том, что все повышения, которые не начислялись с 2016 по 2024 год, «добираются» только после увольнения. Это прямо прописано в законе о страховых пенсиях: СФР пересчитывает выплату с учётом всех пропущенных этапов, но задним числом деньги не возвращают.

Итоговая прибавка у каждого своя — она зависит от количества накопленных баллов и стажа, передает источник.

Что можно сделать уже сейчас

Вот простой ориентир, который поможет прикинуть размер будущей пенсии:

умножить количество пенсионных баллов на 156,76 рубля (стоимость одного балла в 2026 году);

прибавить фиксированную выплату — 9 584,69 рубля;

проверить актуальные данные в личном кабинете на Госуслугах.

Точный расчёт всё равно сделают в СФР, но такая прикидка помогает увидеть примерный порядок цифр.

Индексация 2026 года затронула всех пенсионеров, но работающие получают её не в полном объёме. Полная прибавка формируется только после увольнения — тогда учитывают все пропущенные повышения. После перерасчёта можно снова выйти на работу: размер пенсии уже не уменьшат.

Мнение россиян

«Получается, пока работаешь, пенсия будто стоит на паузе — обидно, но хотя бы потом всё наверстают», - отметила Ирина Викторовна из Калуги. «Хочется понимать, на что рассчитывать, поэтому проверяю баллы на Госуслугах — хоть какая-то ясность», - сообщила Ольга Игоревна из Перми. «Главное, что после увольнения прибавку точно посчитают — это даёт спокойствие на перспективу», - рассказал Юрий из Москвы.

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