Работающие пенсионеры недополучают свыше 11 тысяч ежемесячно — как получить деньги обратно

С начала 2026 года пенсии подросли — индексация составила 7,6 %. При этом картина для тех, кто не ушёл на покой, выглядит неоднозначно: прибавка есть, но полной выгоды человек пока не ощущает.
Ситуация завязана на правилах учёта пропущенных индексаций и механике перерасчёта.
Как устроена индексация
Суть в том, что все повышения, которые не начислялись с 2016 по 2024 год, «добираются» только после увольнения. Это прямо прописано в законе о страховых пенсиях: СФР пересчитывает выплату с учётом всех пропущенных этапов, но задним числом деньги не возвращают.
Итоговая прибавка у каждого своя — она зависит от количества накопленных баллов и стажа, передает источник.
Что можно сделать уже сейчас
Вот простой ориентир, который поможет прикинуть размер будущей пенсии:
- умножить количество пенсионных баллов на 156,76 рубля (стоимость одного балла в 2026 году);
- прибавить фиксированную выплату — 9 584,69 рубля;
- проверить актуальные данные в личном кабинете на Госуслугах.
Точный расчёт всё равно сделают в СФР, но такая прикидка помогает увидеть примерный порядок цифр.
Индексация 2026 года затронула всех пенсионеров, но работающие получают её не в полном объёме. Полная прибавка формируется только после увольнения — тогда учитывают все пропущенные повышения. После перерасчёта можно снова выйти на работу: размер пенсии уже не уменьшат.
Мнение россиян
«Получается, пока работаешь, пенсия будто стоит на паузе — обидно, но хотя бы потом всё наверстают», - отметила Ирина Викторовна из Калуги.
«Хочется понимать, на что рассчитывать, поэтому проверяю баллы на Госуслугах — хоть какая-то ясность», - сообщила Ольга Игоревна из Перми.
«Главное, что после увольнения прибавку точно посчитают — это даёт спокойствие на перспективу», - рассказал Юрий из Москвы.
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