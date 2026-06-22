Расслабиться не получится: как обманывают туристов в Сочи - попасться на "удочку" может каждый

Чего следует опасаться в Сочи

Туристы по время отдыха в Сочи не должны расслабляться, ведь этим могут воспользоваться местные “разводилы”. Важно знать их схемы обмана, что позволит уберечься, защитить свои деньги и сберечь нервы.

Слишком дешевые экскурсии

В Сочи все очень дорого, поэтому если туристу предлагают экскурсию за 500 рублей, то лучше не соглашаться. Такие поездки чаще всего заканчиваются посещением местных торговцев медом, специями, чаем и т.д. Без покупки вы не сможете покинуть это место, поэтому придется понервничать.

Фото с аниматорами

В самых популярных местах Сочи можно встретить аниматоров в ростовых костюмах животных. Они уговаривают семьи с детьми на фотографию, называют стоимость. Но делают не один, а 10 снимков, и за каждый требуют деньги, сообщает sochisite.su.

Плетение косичек

Перед плетением мастер называет низкую стоимость, из-за чего человек соглашается. Но финальная цена будет минимум в несколько раз больше. Мастер скажет, что у туристки густые волосы, поэтому так дорого.

Аттракционы на меткость и ловкость

В Сочи можно увидеть множество ларьков, где получится пострелять в тире, повисеть на турнике, достать золотой слиток, подняться на лестницу и т.д. За победу предлагают супер-призы, которые имеют высокую стоимость. Важно понимать, что чудес не бывает.

Опыт автора

“Мне повезло, так как я не сталкивалась с “разводами” в Сочи, однако такая неприятность у меня случилась в Анапе. Мне предложили сфотографироваться с совами, сказав, что нужно будет заплатить всего 300 рублей. Позже эта сумма превратилась в 3000 рублей. Пришлось заплатить половину”, - сообщает Полина Аксенова.

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