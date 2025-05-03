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Растут при минус пяти, по вкусу напоминают мороженое: обзор на голубые бананы

Опубликовано: 3 мая 2025 12:01
Голубые бананы
Растут при минус пяти, по вкусу напоминают мороженое: обзор на голубые бананы
Фото: Городовой.ру

Вкус, особенности и интересные факты о них.

Необычные голубые бананы всё чаще становятся героями обсуждений в разных уголках мира. Сорт Blue Java сразу привлекает внимание своим внешним видом: незрелые плоды покрыты кожурой с сине-зеленым отливом, словно светящейся под утренним небом.

Со временем цвет сменяется на бледно-желтый, а ароматная мякоть поражает неожиданным вкусом, который сравнивают с ванильным мороженым. Именно за это бананы Blue Java прозвали «мороженым на ветке».

Их текстура нежная, кремовая, а сладость сочетается с легкой фруктовой кислинкой. Этот сорт считается одним из наиболее перспективных на фоне проблем с привычным Кавендишем — именно Кавендиш доминирует сегодня на мировом рынке, но его угрожает та самая панамская болезнь, что когда-то уничтожила сорт Гро-Мишель. Возможно, в будущем голубые бананы смогут занять его место.

Особую любовь к этому редкому фрукту проявляют в Японии, где бананы в целом очень популярны. Там на южных островах, особенно на Окинаве и Ищигаки, выращивают так называемые «островные бананы», в числе которых есть и голубой сорт. Эти плоды — настоящая гордость местных фермеров: бананы выращивают без химикатов, полагаясь на натуральные методы земледелия, а поля защищают от ветров живыми изгородями из гибискусов и равенал.

Путешественники, оказавшиеся на Ищигаки в сезон фруктов, часто называют это время настоящим бананово-манговым раем. Именно здесь, на маленьких базарах, можно найти голубые бананы с их невероятным сливочным вкусом, который нравится не только взрослым, но и местной детворе.

Сами растения поражают высотой — до шести метров — и неприхотливостью. Голубые бананы считаются самыми морозостойкими среди собратьев: при хорошем укрытии они способны переносить морозы до минус 5 градусов. В Японии их даже выращивают в больших горшках на террасах, перенося в дом в холодные дни.

Редкий цвет плодов, удивительная нежность мякоти и устойчивость к капризам природы делают голубой банан не только экзотическим лакомством, но и возможной надеждой для всей банановой отрасли в будущем.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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