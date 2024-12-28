Райские Мальдивы для бюджетного отдыха: 7 правил для туристов из Петербурга

Мальдивы ассоциируются с роскошью и баснословными ценами, но бюджетный отдых в этом райском уголке вполне реален. Вот главные рекомендации, которые помогут вам организовать путешествие без лишних затрат.
1. Выбирайте правильное время для поездки
Идеальное время для отдыха на Мальдивах — с ноября по апрель. Летом начинается несезон с дождями и мутной водой, при этом цены на отели и еду остаются неизменными.
2. Дешевые билеты и туры
Регулярно проверяйте акции авиакомпаний, таких как Emirates или Qatar Airways. Прямые рейсы из Москвы стоят от 60 000 ₽, а с пересадками можно сэкономить до 15 000 ₽. Тур на двоих с проживанием в отеле 3-4* обойдется от 210 000 ₽ за 11 ночей.
3. Локальные острова вместо резортов
Резорты стоят от 300$ за ночь, тогда как на локальных островах жилье обойдется в 45-60$ в сутки. Прекрасные пляжи, лазурная вода и снорклинг доступны и здесь. Популярные бюджетные острова:
- Тодду — пляжи, фруктовые плантации, развитая инфраструктура.
- Укулас — широкий пляж, отличные условия для снорклинга.
- Маафуши — самый популярный остров для туристов.
4. Экономия на проживании
Ищите отели на сайтах сравнения, таких как Хотеллук или Яндекс.Путешествия. Выбирайте номера с завтраком, чтобы сэкономить на питании. Средняя стоимость — от 50$ в сутки.
5. Бюджетное питание
На локальных островах питание обходится в 10-15$ за ужин на двоих. Покупайте фрукты в местных магазинах и выбирайте гостевые дома, где можно заказать обеды и ужины заранее.
6. Транспорт на островах
Дешевле всего передвигаться на государственных паромах (от 1$). Для дальних островов можно использовать скоростные катера (спидботы), стоимость которых начинается от 25$.
7. Сэкономьте на экскурсиях
Экскурсии на локальных островах стоят от 30$ до 150$. Для экономии договоритесь с местными рыбаками, чтобы они доставили вас на необитаемый остров или показали лучшие места для снорклинга, передает портал Make-trip.
Итог: отдых на Мальдивах за 700$
За 9 дней отдыха на двоих можно уложиться в 700$, если не брать в расчет билеты. Эти деньги покроют проживание, питание и транспорт. Даже добавив пару экскурсий, вы сохраните бюджет, но получите незабываемые впечатления.
Отпуск в райском уголке возможен и без значительных трат. Главное — правильно спланировать поездку!