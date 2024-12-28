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Райские Мальдивы для бюджетного отдыха: 7 правил для туристов из Петербурга

28 декабря 2024 18:01
Райские Мальдивы для бюджетных туристов: 7 правил для туристов из Петербурга
Райские Мальдивы для бюджетного отдыха: 7 правил для туристов из Петербурга
Фото Городовой.ру

Мальдивы ассоциируются с роскошью и баснословными ценами, но бюджетный отдых в этом райском уголке вполне реален. Вот главные рекомендации, которые помогут вам организовать путешествие без лишних

Мальдивы ассоциируются с роскошью и баснословными ценами, но бюджетный отдых в этом райском уголке вполне реален. Вот главные рекомендации, которые помогут вам организовать путешествие без лишних затрат.

1. Выбирайте правильное время для поездки

Идеальное время для отдыха на Мальдивах — с ноября по апрель. Летом начинается несезон с дождями и мутной водой, при этом цены на отели и еду остаются неизменными.

2. Дешевые билеты и туры

Регулярно проверяйте акции авиакомпаний, таких как Emirates или Qatar Airways. Прямые рейсы из Москвы стоят от 60 000 ₽, а с пересадками можно сэкономить до 15 000 ₽. Тур на двоих с проживанием в отеле 3-4* обойдется от 210 000 ₽ за 11 ночей.

3. Локальные острова вместо резортов

Резорты стоят от 300$ за ночь, тогда как на локальных островах жилье обойдется в 45-60$ в сутки. Прекрасные пляжи, лазурная вода и снорклинг доступны и здесь. Популярные бюджетные острова:

  • Тодду — пляжи, фруктовые плантации, развитая инфраструктура.
  • Укулас — широкий пляж, отличные условия для снорклинга.
  • Маафуши — самый популярный остров для туристов.

4. Экономия на проживании

Ищите отели на сайтах сравнения, таких как Хотеллук или Яндекс.Путешествия. Выбирайте номера с завтраком, чтобы сэкономить на питании. Средняя стоимость — от 50$ в сутки.

5. Бюджетное питание

На локальных островах питание обходится в 10-15$ за ужин на двоих. Покупайте фрукты в местных магазинах и выбирайте гостевые дома, где можно заказать обеды и ужины заранее.

6. Транспорт на островах

Дешевле всего передвигаться на государственных паромах (от 1$). Для дальних островов можно использовать скоростные катера (спидботы), стоимость которых начинается от 25$.

7. Сэкономьте на экскурсиях

Экскурсии на локальных островах стоят от 30$ до 150$. Для экономии договоритесь с местными рыбаками, чтобы они доставили вас на необитаемый остров или показали лучшие места для снорклинга, передает портал Make-trip.

Итог: отдых на Мальдивах за 700$

За 9 дней отдыха на двоих можно уложиться в 700$, если не брать в расчет билеты. Эти деньги покроют проживание, питание и транспорт. Даже добавив пару экскурсий, вы сохраните бюджет, но получите незабываемые впечатления.

Отпуск в райском уголке возможен и без значительных трат. Главное — правильно спланировать поездку!

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество ТуризмМальдивы
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