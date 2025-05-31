Штраф за «рычание»: Госдума ополчилась на владельцев шумных авто — что ждет нарушителей тишины

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий многократно увеличить ответственность за эксплуатацию транспортных средств с превышением уровня шума. Если документ будет принят, штрафы вырастут в 40 раз, что сделает «громкую езду» крайне дорогостоящим удовольствием.
Штраф, как вызов обществу
В случае принятия законопроекта административный штраф в отношении граждан составит 20 тыс. рублей, а в отношении должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Э
«Предлагаемый размер административных штрафов отвечает запросам общества на комфортную городскую среду, соблюдение тишины и покоя граждан, снижение воздействия вреда от транспортных средств», — отмечается в пояснительной записке.
Это — ответ на многочисленные жалобы жителей на шумные автомобили, нарушающие тишину и комфорт в городах.
Инфляция против спокойствия
Сейчас административный штраф за эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума составляет 500 рублей, а за допуск таких машин в эксплуатацию — от 500 до 1 тыс. рублей.
Как пишут «Известия», эти штрафы были установлены больше 10 лет назад и являются незначительными, учитывая инфляцию.
Мера воздействия
«Указанное правовое регулирование не выполняет эффективную роль в части реагирования и соблюдения гражданами и должностными лицами имеющегося запрета, поскольку не является достаточным», — заявили разработчики законопроекта.
Авторы документа уверены, что только значительное увеличение штрафов сможет эффективно повлиять на ситуацию и заставить водителей соблюдать нормы тишины.
|Показатель
|Текущие штрафы (до 2025)
|Предлагаемые штрафы (законопроект 2025)
|Комментарии и пояснения
|Штраф для граждан за эксплуатацию транспортных средств с превышением уровня шума и загрязняющих веществ
|500 рублей
|20 000 рублей
|Повышение в 40 раз; направлено на повышение ответственности и снижение шума и загрязнения в городах
|Штраф для должностных лиц за допуск таких транспортных средств к эксплуатации
|От 500 до 1 000 рублей
|От 20 000 до 30 000 рублей
|Значительное ужесточение ответственности должностных лиц за контроль технического состояния транспорта
|Цель законопроекта
|Снижение шума и вредных выбросов, создание комфортной городской среды
|Соответствие запросам общества на тишину и экологию
|Текущие штрафы устарели (установлены более 10 лет назад), неэффективны с учётом инфляции
|Критика со стороны Правительства
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|Законопроект нуждается в доработке, нет обоснования размеров штрафов
|Правительство считает, что механическое увеличение штрафов без комплексных мер не снизит число нарушений
|Неопределенные моменты
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|Нет чётких критериев измерения шума и выбросов
|Отсутствует информация о нормативных значениях шума, при которых применяется штраф
|Авторы законопроекта
|Группа депутатов ЛДПР, сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин
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|Инициатива направлена на ужесточение экологического и акустического контроля транспортных средств
Будет ли этот законопроект принят и как он повлияет на ситуацию с шумными автомобилями на дорогах — покажет время. Но уже сейчас ясно, что власти всерьез обеспокоены проблемой и готовы принимать жесткие меры для ее решения.