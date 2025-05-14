Пылесос от клещей, яйцерезка и другие штуки: петербуржцы делятся в соцсети своими «бесполезными» покупками

Вокруг нас огромное количество товаров и услуг, которые бесконечно рекламируются, очень легко поддаться искушению и приобрести то, что оказывается совершенно ненужным.

Такие покупки часто называют «бесполезными», ведь они не приносят радости, не решают никаких проблем и только заставляют тратить деньги, занимая лишнее место. Осознаем мы это не сразу. Петербуржцы решили поделиться друг с другом своими историями. Расскажем, что входит в топ покупок, которые оказались ненужными.

Бытовая техника

Часто покупки совершаются под влиянием эмоций — радости, грусти, стресса или просто желания порадовать себя. Магазины и онлайн-платформы специально создают условия, чтобы вызвать у нас желание купить что-то прямо сейчас — скидки, ограниченные предложения, яркая упаковка.

В соцсети жители Петербурга перечислили, какие бесполезные вещи в последнее время они приобрели и почему. Самые распространенные покупки, которые оказались не у дел — это бытовая техника: робот-пылесос, вафельница, тостер, капучинатор, увлажнитель воздуха, хлебопечка и даже специальный пылесос от клещей с ультрафиолетом.

«Робот-пылесос. Бегает целый день, как дурак по квартире, только все размазывает и не залезет во все потаенные углы. Я за пол часа вымою всю квартиру и будет блестеть… Отдала его нещадно», — пишут пользователи сети.

Игрушки, посуда и одежда

Помимо техники, список антипокупок пополнили модные вещи, которые не годятся для повседневной носки. Также петербурженка рассказала историю о стеклянных кастрюлях: она долгое время мечтала о них, но была разочарована из-за того, что во время готовки они потрескались от высокой температуры.

Не советуют жители Северной столицы покупать яйцерезку, большое количество игрушек для детей и литературу по изучению иностранных языков.

Как избежать бесполезных покупок?

Составляйте список покупок перед походом в магазин или заказом онлайн. Если очень хочется купить что-то, подождите сутки. Часто желание проходит, и вы понимаете, что это не так важно. Учитесь отличать настоящие потребности от навязанных желаний. Регулярно проводите ревизию вещей и отдавайте или продавайте то, что не используете.