На «зайцев» откроют охоту: силовики подключатся к борьбе с безбилетниками

В России усиливается борьба с безбилетниками. Только за май в Екатеринбурге поймали 2500 «зайцев». Все потому, что кондукторов стало меньше, а таблички с QR-кодом пугают не всех. Сейчас контролеры могут только вежливо попросить оплатить проезд или выйти.

Но скоро все изменится — к проверкам подключат Росгвардию. Попался без билета? Штраф — 2,5 тысячи рублей. Появятся даже мобильные пункты, где на месте будут оформлять протоколы. Власти уверены, что виной тому — слишком мягкое наказание. Как только штрафы увеличатся, совесть пассажиров немедленно проснется.

Рост числа «зайцев»: тревожная статистика и причины проблемы

Количество «зайцев» в петербургском транспорте выросло в пять раз. Законопроект об усилении санкций для безбилетников одобрен уже в двух чтениях, так что изменений можно ждать в самое ближайшее время. Поводом для них стала тревожная статистика. Так, если еще три года назад официально регистрировали всего около 4000 протоколов о неоплате проезда, то в 2023 году — уже 11 тыс., а в прошлом и вовсе почти 15 тыс.

Масштабы проблемы: реальное число безбилетников может быть вдвое больше официальной статистики

На самом деле, масштабы проблемы гораздо более впечатляющие, уверены в комиссии ЗакСа по транспорту. Около 5% пассажиров предпочитают ездить «зайцем». В 2024 году было обнаружено 352 тыс. неплательщиков, и это только те, кого заметили камеры и поймали за руку контролеры. Их реальное число может быть как минимум вдвое больше.

Цена безбилетного проезда: миллиардные убытки и повышение тарифов

А те деньги, что недополучают перевозчики, приходится выделять из бюджета, что, в конечном счете, приводит к очередному повышению тарифов. Сейчас город наполовину субсидирует расходы пассажирских транспортных компаний. Только в прошлом году на эти цели ушло свыше 107 млрд рублей.

Повышение штрафов: вынужденная мера или эффективное решение?

В такой ситуации решение повысить штрафы сразу в три раза — с 500 до 1500 рублей кажется вполне оправданным. Тем более, что на фоне ежегодной корректировки стоимости проезда, размеры взысканий с безбилетников были заморожены ещё с 2013 года. Как пояснил Константин Сухенко, представитель губернатора в ЗакСе, новую сумму назвали не случайно, ее высчитывали, исходя из прожиточного минимума.

Сегодня 1500 рублей составляет около 7,8% от минимального дохода, это примерно то же соотношение, что и для 500 рублей 12 лет назад.

Опыт других регионов: штрафы в Петербурге — еще не самые высокие

«Практика увеличения административных штрафов есть и в других крупных регионах России. В Москве штраф за проезд без оплаты — 2000 рублей, в Свердловской, Челябинской, Тверской областях — 2500 рублей, а в Костромской и Пермской областях — и вовсе 3500 рублей. Так что мы здесь еще очень сдержанно реагируем», – подчеркнул Сухенко в беседе с 78.ru.

Более того, при расчете взысканий решили использовать дифференцированный подход: неоплаченный провоз детей или багажа обойдется в 1000 рублей, как и отсутствие документов, подтверждающих право на льготный проезд.

Власти надеются, что усиление контроля и увеличение штрафов заставят россиян добросовестно оплачивать проезд, сократив нагрузку на бюджет и предотвратив дальнейший рост тарифов.