Рособрнадзор объявил об изменениях в ЕГЭ-2025: новые требования для выпускников Петербурга

Рособрнадзор представил ключевые нововведения, которые затронут Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2025 году. Эти изменения, касающиеся как содержания экзамена, так и процедурных моментов, важны для петербургских выпускников, планирующих сдавать ЕГЭ.

Увеличение минимального объема сочинения по русскому языку

Одним из главных изменений является увеличение минимального количества слов в сочинении по русскому языку. Теперь объем сочинения должен составлять не менее 99 слов, в то время как ранее минимальным требованием было 69 слов. Работы, не соответствующие этому новому требованию, будут автоматически оцениваться в 0 баллов. Это изменение требует от выпускников более развернутого и аргументированного изложения своих мыслей.

Ограничения в выборе жанров для обоснования мнения

В задании, где необходимо обосновать свое отношение к мнению писателя, введены ограничения по выбору жанров. Теперь нельзя использовать комиксы, аниме, мангу, фанфики, графические романы и компьютерные игры в качестве аргументов. Это изменение направлено на то, чтобы выпускники опирались на более серьезные источники и демонстрировали глубину понимания литературы и культурных явлений.

Возможность сдачи ЕГЭ для выпускников прошлых лет

Выпускники прошлых лет по-прежнему имеют возможность сдавать ЕГЭ. Однако им необходимо предоставить оригиналы документов об образовании или их нотариально заверенные копии. Если же документы были выданы за границей, потребуется их перевод. Это обеспечивает прозрачность и соблюдение правил допуска к экзамену.

Сроки подачи заявлений и начало экзаменационного периода

Заявление на участие в ЕГЭ можно подать до 1 февраля включительно. Основной экзаменационный период начнется 23 мая, когда выпускников ждут испытания по истории, литературе и химии. Важно помнить об этих сроках и своевременно подать заявление.

В 2025 году ЕГЭ претерпит ряд важных изменений, которые должны быть приняты во внимание всеми петербургскими выпускниками. Увеличение минимального объема сочинения, ограничения в выборе жанров для обоснования мнения, а также новые требования к документам выпускников прошлых лет требуют более внимательной и ответственной подготовки к экзамену.