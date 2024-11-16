Россия в тройке лидеров: названы страны, в которых бутерброд с маслом стоит дешевле всего

В списке с конца находятся так называемые «западные партнеры».

Исследователи РИА Новости решили подсчитать, сколько стоит бутердрод с маслом в разных странах. Не секрет, что именно такой считается эталонным на завтрак, обязательно под кружку горячего чая с сахаром, хотя она в подсчеты не входила.

Среди стран «Большой двадцатки» (G20) самым дешевый бутерброд с маслом оказался в Индии, где его стоимость составляет всего 8,5 рубля. Следом идет Россия, где утренний перекус обойдется в 11,7 рубля, и Турция с ценой в 13,8 рубля.

В пятерке самых доступных стран также оказались ЮАР (17 рублей) и Бразилия (18,3 рубля). Средняя стоимость такого бутерброда среди стран G20 составляет около 20,9 рубля.

На противоположной стороне рейтинга бутерброды с маслом обходятся дороже всего в Южной Корее (30 рублей), Великобритании (29,5 рубля) и Австралии (28,6 рубля). Также дорогой перекус в Швеции (26,3 рубля) и США (25,2 рубля).

Для оценки рейтинга использовались данные о средней стоимости хлеба и масла в каждой стране. Ранее «Городовой» также рассказывал о топовых украшениях для женщин, которые будут в тренде в 2025 году.