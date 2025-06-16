Синий паспорт будущего: что изменится в главном документе россиянина

В России разрабатывают синий паспорт нового поколения. Он будет единым, то есть одновременно внутренним и заграничным.
Это значит, что россиянам, возможно, придется заменить свои старые паспорта на новые. Что известно о новом документе и какие изменения он принесет?
Единый паспорт: внутренний и заграничный в одном документе
В документе планируют разместить QR-код гражданина, группу крови, информацию о здоровье, аллергиях и хронических заболеваниях.
Все это будет доступно на нескольких языках, что должно упростить идентификацию личности в любой стране.
Дизайн: отсылки к русской культуре, природе и архитектуре
Как пишет bfm.ru, в дизайне документа используются отсылки к русской культуре, природе и архитектуре. Будут использованы скрытые рисунки с национальными мотивами.
Под ультрафиолетом будут видны леса Карелии, скалы Алтая, северные побережья, символы великих городов — от «Медного всадника» до скульптуры «Родина-мать зовет!».
Когда ждать новый паспорт?
Прототип должны представить в Госдуме. Обсуждение намечено на ближайшее время.
Основные нововведения в новом паспорте:
|Категория
|Описание
|Основные нововведения
|Единый документ
|Объединение внутреннего и заграничного паспорта в один документ
|QR-код
|Хранение информации о гражданине в электронном виде
|Медицинские данные
|Группа крови, информация о здоровье, аллергиях и хронических заболеваниях
|Многоязычность
|Информация на нескольких языках для упрощения идентификации за рубежом
|Дизайн
|Отсылки к русской культуре, природе и архитектуре, скрытые рисунки с национальными мотивами
|Преимущества
|Удобство
|Один документ вместо двух упрощает путешествия и повседневную жизнь
|Безопасность
|QR-код и медицинские данные могут помочь в экстренных ситуациях
|Идентификация
|Многоязычность упрощает идентификацию за рубежом
|Патриотизм
|Дизайн подчеркивает национальную идентичность и любовь к России
|Возможные недостатки
|Сложность замены
|Процесс замены паспортов может быть длительным и сложным
|Вопросы конфиденциальности
|Хранение медицинских данных в паспорте может вызывать вопросы о конфиденциальности
|Стоимость
|Стоимость нового паспорта может быть выше, чем у старых
Распространенную информацию опровергли в МВД. Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале, информация о смене дизайна паспорта гражданина России не соответствует действительности.