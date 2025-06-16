Синий паспорт будущего: что изменится в главном документе россиянина

В России разрабатывают синий паспорт нового поколения. Он будет единым, то есть одновременно внутренним и заграничным.

Это значит, что россиянам, возможно, придется заменить свои старые паспорта на новые. Что известно о новом документе и какие изменения он принесет?

Единый паспорт: внутренний и заграничный в одном документе

В документе планируют разместить QR-код гражданина, группу крови, информацию о здоровье, аллергиях и хронических заболеваниях.

Все это будет доступно на нескольких языках, что должно упростить идентификацию личности в любой стране.

Дизайн: отсылки к русской культуре, природе и архитектуре

Как пишет bfm.ru, в дизайне документа используются отсылки к русской культуре, природе и архитектуре. Будут использованы скрытые рисунки с национальными мотивами.

Под ультрафиолетом будут видны леса Карелии, скалы Алтая, северные побережья, символы великих городов — от «Медного всадника» до скульптуры «Родина-мать зовет!».

Когда ждать новый паспорт?

Прототип должны представить в Госдуме. Обсуждение намечено на ближайшее время.

Основные нововведения в новом паспорте:

Категория Описание Основные нововведения Единый документ Объединение внутреннего и заграничного паспорта в один документ QR-код Хранение информации о гражданине в электронном виде Медицинские данные Группа крови, информация о здоровье, аллергиях и хронических заболеваниях Многоязычность Информация на нескольких языках для упрощения идентификации за рубежом Дизайн Отсылки к русской культуре, природе и архитектуре, скрытые рисунки с национальными мотивами Преимущества Удобство Один документ вместо двух упрощает путешествия и повседневную жизнь Безопасность QR-код и медицинские данные могут помочь в экстренных ситуациях Идентификация Многоязычность упрощает идентификацию за рубежом Патриотизм Дизайн подчеркивает национальную идентичность и любовь к России Возможные недостатки Сложность замены Процесс замены паспортов может быть длительным и сложным Вопросы конфиденциальности Хранение медицинских данных в паспорте может вызывать вопросы о конфиденциальности Стоимость Стоимость нового паспорта может быть выше, чем у старых

Распространенную информацию опровергли в МВД. Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале, информация о смене дизайна паспорта гражданина России не соответствует действительности.