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Росстат сообщил о росте зарплат в России: достигнут новый рекорд

7 марта 2025 22:32
Мужчина, деньги
Росстат сообщил о росте зарплат в России: достигнут новый рекорд
globallookpress/ Belkin Alexey; Bulkin Sergey

Цифры вселяют оптимизм в экономистов.

В России продолжается рост реального размера средней заработной платы. Согласно данным Росстата, с учётом инфляции зарплаты выросли на 9,1% за год.

Особенно заметен скачок в декабре 2024 года, когда доходы увеличились на 11,3% в годовом выражении, что оказалось выше прогнозов Минэкономразвития, ожидавшего рост на уровне 9,2%.

Сколько сейчас зарабатывают россияне?

В среднем по стране средняя зарплата достигла 87 952 рублей в месяц, увеличившись на 18,3% в номинальном выражении. Эксперты отмечают, что такая динамика связана не только с ростом окладов в отдельных отраслях, но и с увеличением количества премий и других выплат, которые традиционно выплачиваются в конце года.

Какие прогнозы на будущее?

Минэкономразвития уже опубликовало прогнозы на ближайшие годы. Так, в 2025 году ожидается рост реальных заработных плат на уровне 7,0%, в 2026 году — 5,7%, а в 2027 году — 4,1%. Это говорит о том, что рост зарплат будет продолжаться, хотя и более умеренными темпами.

Эксперты полагают, что повышение доходов россиян может позитивно сказаться на внутреннем рынке, увеличив покупательскую способность населения и стимулируя развитие розничной торговли и сферы услуг. Однако многое будет зависеть от того, удастся ли сдержать инфляцию в пределах запланированных показателей.

Пока что данные Росстата вселяют оптимизм: россияне стали зарабатывать больше, и если тенденция сохранится, это может стать важным шагом на пути к улучшению уровня жизни в стране, пишет РИА Новости.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Работа
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