«Злонамеренное поведение»: когда положение руки в автомобиле становится нарушением и грозит штрафом

Что можно, а что нельзя делать в автомобиле, чтобы не получить штраф.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с RT разъяснил, может ли грозить штраф за высунутую из окна машины руку. Все зависит от обстоятельств и поведения человека. Разбираемся в тонкостях законодательства.

Статья 12.23 КоАП: Штраф за нарушение правил перевозки людей

Специалист напомнил, что, согласно ст. 12.23 КоАП России, за нарушение правил перевозки людей может грозить штраф в размере 500 рублей, а за перевозку вне кабины — 1 тыс. рублей.

Высунутая рука вне кабины: Не всегда является нарушением

Однако, по мнению юриста, вытянутая из окна рука не может трактоваться как «нахождение вне кабины автомобиля».

«Конечно, если человек сидит на крыше машины, то именно так это и можно трактовать. Или если он весь вылез через люк автомобиля», — пояснил Иван Соловьев.

Злонамеренное поведение: Высунутые руки и другие части тела

«Вопрос, как ведет себя человек. Если едет компания, которая высунула руки, ноги и другие части тела, то это нарушение, это отвлекает других водителей. И здесь нужно знать меру, нужно понимать», — предупредил юрист.

По его словам, если человек просто вытянул руку, то здесь нет нарушения.

«Но если это злонамеренное поведение, когда все части тела вытаскивают из машины, то здесь, конечно, есть нарушение правил перевозки», — заключил собеседник.

Разбор ситуаций

Ситуация с высунутой из окна рукой или частями тела Правовая оценка и возможные штрафы Комментарии и условия применения Просто вытянутая рука из окна Не считается нарушением, штраф не предусмотрен. Рука не считается нахождением вне кабины, если не создаёт угрозу или отвлечение водителей. Высовывание частей тела (ноги, руки, голова) Может рассматриваться как нарушение правил перевозки людей, штраф до 1000 рублей (ст. 12.23 КоАП РФ). Если поведение демонстративное, создает опасность или отвлекает других участников движения. Пассажир сидит на крыше, высовывается через люк Нарушение правил перевозки, штраф до 1000 рублей. Нахождение вне кабины автомобиля, что прямо запрещено ПДД. Пассажир не пристегнут ремнем безопасности Штраф для пассажира — 500 рублей (ст. 12.29 КоАП), для водителя — 1000 рублей (ст. 12.6 КоАП). Часто сопровождает высовывание тела из окна или люка. Демонстративное выставление частей тела из окна Нарушение правил перевозки, штраф до 1000 рублей. Может рассматриваться как отвлечение водителей и создание опасной ситуации. Использование руки для подачи сигналов поворота Не является нарушением, специальные жесты рукой разрешены ПДД. Рука, вытянутая из окна для сигнализации, допустима и не наказывается. Поведение, создающее угрозу безопасности Может привести к штрафу и административным мерам в зависимости от обстоятельств. Важно учитывать степень угрозы и поведение пассажира.

Соблюдение правил дорожного движения и забота о безопасности пассажиров — залог безаварийной езды и хорошего настроения на дороге.