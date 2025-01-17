Городовой / Общество / С салютами и песнями: как в Петербурге пройдет годовщина прорыва блокады Ленинграда
Эксклюзив
Последние новости
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

С салютами и песнями: как в Петербурге пройдет годовщина прорыва блокады Ленинграда

17 января 2025 13:33
Санкт-Петербург с высоты. Арт.
С салютами и песнями: как в Петербурге пройдет годовщина прорыва блокады Ленинграда
Фото Городовой.ру

В Смольном поделились графиком мероприятий.

В преддверии памятных дат, посвящённых прорыву и полному освобождению Ленинграда от блокады, в Петербурге пройдут десятки мероприятий, которые подчеркнут значимость этих исторических событий. Смольный уже опубликовал программу торжеств, которые охватят весь город.

Украшение города и световые инсталляции

С 15 января Петербург начнёт преображаться: улицы украсят тематическими элементами, которые будут сохраняться до конца месяца. Между двумя важными датами — 18 и 27 января — на городских зданиях появятся световые проекции, рассказывающие об освобождении Ленинграда. Вечерами Дворцовый и Троицкий мосты будут подсвечены зелёным цветом — символом ленинградской победы.

Торжественные церемонии

  • 18 января, в день 82-летия прорыва блокады, в 11:00 состоится церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. В полдень цветы возложат и в Кировском районе, в музее «Прорыв блокады Ленинграда».
  • 27 января, в день 81-летия полного освобождения, памятные мероприятия начнутся у знаменитой мемориальной доски на Невском, 14.
  • Торжественные церемонии пройдут также на кладбищах города: Пискарёвском, Серафимовском, Смоленском и других мемориальных местах.

Салют и праздничные огни

На Ростральных колоннах утром и вечером зажгутся факелы, символизирующие память и победу. В 12:00 на Нарышкином бастионе прозвучит традиционный полуденный выстрел, а в 21:00 небо над Петропавловской крепостью озарит праздничный артиллерийский салют.

Концерты и культурная программа

Главный памятный концерт состоится 27 января в БКЗ «Октябрьский». Концерты также пройдут в Исаакиевском соборе, филармонии имени Шостаковича, Выборгском дворце культуры, музыкальных школах и дворцах творчества, передает Fontanka.

Полная программа мероприятий доступна на сайте Смольного. Эти дни станут для города важным напоминанием о героизме и стойкости ленинградцев, переживших один из самых трагических периодов в истории России.

Новости по теме
Петербург в память о страшных днях: как город украсили к годовщине полного снятия блокады Ленинграда Петербург в память о страшных днях: как город украсили к годовщине полного снятия блокады Ленинграда 23 января 2025 14:02
В Петербурге запустят праздничный салют ко Дню снятия блокады: где и во сколько смотреть В Петербурге запустят праздничный салют ко Дню снятия блокады: где и во сколько смотреть 21 января 2025 08:33
Как выглядел Петергоф во время блокады Ленинграда: оккупация и возрождение петербургской жемчужины из руин Как выглядел Петергоф во время блокады Ленинграда: оккупация и возрождение петербургской жемчужины из руин 21 января 2025 11:02
Каким был Невский проспект в блокаду Ленинграда: боль, героизм и чудовищные страдания жителей осажденного города (фото) Каким был Невский проспект в блокаду Ленинграда: боль, героизм и чудовищные страдания жителей осажденного города (фото) 20 января 2025 22:32
Борьба за наследие блокадного Ленинграда: градозащитники Петербурга судятся за школу Ольги Берггольц Борьба за наследие блокадного Ленинграда: градозащитники Петербурга судятся за школу Ольги Берггольц 20 января 2025 19:32
Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургПраздники
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».