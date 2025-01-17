С салютами и песнями: как в Петербурге пройдет годовщина прорыва блокады Ленинграда

В преддверии памятных дат, посвящённых прорыву и полному освобождению Ленинграда от блокады, в Петербурге пройдут десятки мероприятий, которые подчеркнут значимость этих исторических событий. Смольный уже опубликовал программу торжеств, которые охватят весь город.

Украшение города и световые инсталляции

С 15 января Петербург начнёт преображаться: улицы украсят тематическими элементами, которые будут сохраняться до конца месяца. Между двумя важными датами — 18 и 27 января — на городских зданиях появятся световые проекции, рассказывающие об освобождении Ленинграда. Вечерами Дворцовый и Троицкий мосты будут подсвечены зелёным цветом — символом ленинградской победы.

Торжественные церемонии

18 января , в день 82-летия прорыва блокады, в 11:00 состоится церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. В полдень цветы возложат и в Кировском районе, в музее «Прорыв блокады Ленинграда».

, в день 82-летия прорыва блокады, в 11:00 состоится церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. В полдень цветы возложат и в Кировском районе, в музее «Прорыв блокады Ленинграда». 27 января , в день 81-летия полного освобождения, памятные мероприятия начнутся у знаменитой мемориальной доски на Невском, 14.

, в день 81-летия полного освобождения, памятные мероприятия начнутся у знаменитой мемориальной доски на Невском, 14. Торжественные церемонии пройдут также на кладбищах города: Пискарёвском, Серафимовском, Смоленском и других мемориальных местах.

Салют и праздничные огни

На Ростральных колоннах утром и вечером зажгутся факелы, символизирующие память и победу. В 12:00 на Нарышкином бастионе прозвучит традиционный полуденный выстрел, а в 21:00 небо над Петропавловской крепостью озарит праздничный артиллерийский салют.

Концерты и культурная программа

Главный памятный концерт состоится 27 января в БКЗ «Октябрьский». Концерты также пройдут в Исаакиевском соборе, филармонии имени Шостаковича, Выборгском дворце культуры, музыкальных школах и дворцах творчества, передает Fontanka.

Полная программа мероприятий доступна на сайте Смольного. Эти дни станут для города важным напоминанием о героизме и стойкости ленинградцев, переживших один из самых трагических периодов в истории России.