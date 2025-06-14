С северным сиянием внутри: в Сети вспомнили идеальный автомобиль для русского лета — работал как морозилка на колесах

В наши дни кондиционер в машине — дело привычное. Но в 1980-х Volkswagen Jetta MK2 предлагала то, о чём современные водители могут только мечтать.

Этот автомобиль оснащали кондиционерами на фреоне R12 — том самом, который тогда использовали в промышленных холодильниках. Да-да, в тех, где мясо хранилось при минус двадцати.

Когда такой кондиционер включался, салон Jetta охлаждался буквально за секунды, отмечают в Сети. Настолько, что на стёклах оседал иней, а задним пассажирам начинало казаться, будто за окнами не июль, а полярная ночь. Некоторые даже шутили: «С заднего сиденья можно было наблюдать северное сияние».

С учётом всё более знойных российских лета — такие старички могли бы снова стать актуальными. Представьте: пробка на Выборгском шоссе, +36, а вы сидите в ретро-авто и кутаетесь в плед, потому что в салоне арктический климат. Вопрос только в одном — где теперь найти такой раритет?