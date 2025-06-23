Самая старая улица и колыбель России: где закладывалась древнерусское государство

В 120 километрах от Петербурга находятся Рюрикова крепость, курган Вещего Олега и средневековые храмы.

Старая Ладога — это не просто маленькое село на берегу Волхова, а настоящий кладезь истории, который считается первой столицей Руси.

Именно сюда в 862 году пришел княжить Рюрик — тот самый легендарный варяг, с которого, по летописям, и началась история древнерусского государства.

Немного истории и легенд

Старая Ладога — место с очень древними корнями. Археологи находят здесь следы поселений с V-VI веков, а первые мастерские и гончарни появились уже в VIII веке.

Это был важный торгово-ремесленный центр на пути «из варяг в греки» — по Волхову и далее через Черное море.

По одной из версий, именно в Ладоге похоронен князь Олег, известный по знаменитому предсказанию Пушкина, а рядом с селом находится так называемый «Олегов курган» — место его захоронения.

Крепость — сердце Старой Ладоги

Главная достопримечательность — Староладожская крепость, которую часто называют «Рюриковой». Она стоит на стратегически важном месте — у впадения реки Ладожки в Волхов, сообщает Трипстер.

Первые деревянные укрепления здесь появились еще в IX веке, но каменную крепость заложили в 1116 году. Толщина стен достигает 7 метров! Крепость защищала северные рубежи Новгорода и была единственной гаванью для морских судов.

В XVI веке крепость приобрела свой современный облик с мощными башнями и стенами. Она служила оборонительным форпостом вплоть до XVIII века, а сегодня здесь открыт краеведческий музей.

Летом у стен крепости проходят фестивали с костюмированными представлениями и реконструкциями сражений — отличный способ почувствовать дух средневековья.

Храмы и монастыри

Внутри крепости находится церковь Святого Георгия Победоносца — один из немногих сохранившихся домонгольских храмов с уникальными фресками XII века. По легенде, именно здесь Александр Невский молился перед знаменитой битвой на Неве.

Кроме того, в Старой Ладоге есть два древних монастыря: Успенский девичий монастырь с собором 1116 года — самым северным из домонгольских храмов, и Никольский мужской монастырь с Златоустовской церковью и колокольней XVII века.

Еще одна интересная церковь — деревянная церковь святого Дмитрия Солунского начала XX века, а также церковь Иоанна Предтечи на Малышевой горе, рядом с источником Параскевы Пятницы — святого места, куда приезжают за исцелением.

Что посмотреть и куда сходить

Прогуляться по Варяжской улице — самой старой улице России, где можно почувствовать дух древности и увидеть памятник Рюрику и Вещему Олегу. Посетить археологический музей-заповедник, где собраны находки с раскопок и рассказывается история Ладоги. Осмотреть курганы X–XII веков, связанные с княжескими захоронениями. Полюбоваться природой Волхова и Ладожского озера — виды здесь просто сказочные.

Советы туристам

В Старой Ладоге есть кафе и ресторан, но выбор не очень большой, а цены в гостиницах могут быть высокими. Многие туристы предпочитают останавливаться в соседних поселках и приезжать сюда на экскурсию.

Одного дня вполне хватит, чтобы осмотреть основные достопримечательности и прочувствовать атмосферу древнего города.

Старая Ладога — это место, где история буквально оживает. Здесь можно прикоснуться к истокам русской государственности, увидеть старинные крепостные стены, храмы с древними фресками и почувствовать себя частью великой истории.