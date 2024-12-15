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Самые лакомые финские товары: что петербуржцы сметали с полок кроме «Фейри» и лакрицы

15 декабря 2024 16:03
Самые лакомые финские товары: что петербуржцы сметали с полок кроме «Фейри» и лакрицы
Самые лакомые финские товары: что петербуржцы сметали с полок кроме «Фейри» и лакрицы
Фото Городовой.ру

Вспоминаем досанкционные времена.

Закрытие границ с Финляндией превратило привычный поход в финский магазин в квест с неутешительным финалом. Любимые продукты и бытовая химия из Суоми, такие как икра, сыр, «Фейри» и лакрица, еще в 2023-м исчезали из петербургских магазинов. А те редкие позиции, что оставались на полках, стремительно дорожали.

Икра и полупустые полки

Выборг, ближайший к финской границе город, первым ощутил дефицит. Здесь финские товары всегда пользовались огромной популярностью, но их становилось всё меньше. Баночка икры Disas подорожала в несколько раз и всё равно её моментально раскупали. Сыр, растворимый кофе и лакрица редко встречались.

Параллельный импорт: спасение или иллюзия?

Единственная надежда на продолжение поставок — параллельный импорт через Беларусь или страны Балтии. Однако этот способ значительно увеличивает стоимость товаров. Крупные магазины, работающие с большими объёмами, заявляют, что продолжают доставлять финские продукты, но с учётом затрат на сложную логистику цены выросли до заоблачных высот. Маленькие лавки, не способные конкурировать с большими сетями, начинают закрываться.

«Ехать 1600 километров через Карелию никто не хочет. А если и везут, то цена на товары становится запредельной», — жалуются владельцы небольших магазинов.

Почему финские товары так любимы?

Экономисты объясняют популярность финских продуктов их высоким качеством. Местные покупатели давно убедились, что продукция из Суоми, даже если она дороже, служит дольше и соответствует строгим стандартам. Финское масло, молочные продукты, бытовая химия и шоколад отличаются от аналогов из других стран, и замену им найти сложно.

Что ждёт дальше?

Если границы не откроются, потребителям придётся привыкать к исчезновению привычных брендов или росту цен из-за ввоза через несколько стран. Пока крупные магазины предлагают доставку «другими путями», но за это приходится платить высокую цену. Привычные «Фейри», икру и лакрицу можно будет купить, но только как редкий деликатес. А те, кто привык закупаться финскими товарами в Выборге или Петербурге, всё чаще смотрят на полупустые полки с ностальгией.

Закрытие границ стало настоящим ударом по петербургским любителям финских продуктов. Теперь за вкус из детства приходится платить не только рублями, но и временем, терпением и надеждой, что финская икра снова появится на праздничных столах.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Продукты питания
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