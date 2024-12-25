Самые стойкие прически на новогодний корпоратив: советы для петербурженок от стилиста

Любая женщина мечтает блистать на новогоднем корпоративе, но далеко не каждая прическа способна стать идеальным дополнением к образу. Арт-директор салона красоты «ЛС-Студия» и партнер бренда L’Oreal Professionnel Paris Лейла Свеженцева поделилась своими рекомендациями по созданию идеальных укладок для праздничных вечеринок.

В первую очередь, Свеженцева советует обратить внимание на локоны с сохраненной текстурой. Чтобы создать такую прическу, достаточно нанести пенку на чистые волосы, высушить их феном и завить плойкой.

«Прежде чем накручивать прядь на плойку, обработайте ее лаком для волос. Локон будет немного жестким на ощупь, зато сохранит свою форму надолго», — пояснила стилист.

Еще одним вариантом является прическа с эффектом мокрых волос. Такой образ создается путем обработки прядей солевым спреем-фиксатором и последующего тщательного высушивания феном.

Также Свеженцева выделяет различные вариации причесок с прямыми волосами и пучком. Чтобы сделать акцент на этом образе, стилист предлагает использовать невидимки для фиксации основной массы волос.