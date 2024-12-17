Городовой / Общество / Секреты экономии для петербуржцев на новогоднем столе от финансового консультанта
Эксклюзив
Последние новости
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Биолог Павел Глазков приглашает петербуржцев на встречу с тайнами природы города: вход свободный Город
Категории
Общество Спорт

Секреты экономии для петербуржцев на новогоднем столе от финансового консультанта

17 декабря 2024 13:46
Сэкономите несколько тысяч: 3 проверенных правила покупки продуктов к празднику в Санкт-Петербурге
Секреты экономии для петербуржцев на новогоднем столе от финансового консультанта
Фото Городовой.ру

Эксперт Александр Патешман поделился своим опытом.

Новый год все ближе, а значит пора закупать продукты на праздничный стол. Хочется сделать его разнообразным, но и не потратить вессь семейный бюджет. И такой способ есть.

Покупайте там, где дешевле

Экономия начинается с грамотной осторожности к покупкам. Эксперт Александр Патешман советует не собирать всю корзину в одном магазине. Если мясо дешевле в одном месте, а овощи и сыры — в другом, это поможет сократить расходы. Также полезно адаптировать свои привычки: вместо дорогих продуктов лучше выбирать более доступные продукты, например, красную рыбу.

Скидки на доставку

В Санкт-Петербурге сервисы доставки в конце года часто предоставляют купоны со скидками до 35%. Используйте эти акции, регистрируясь через аккаунты членов семьи, чтобы воспользоваться разными предложениями несколько раз. Такой подход особенно выгоден при крупных закупках.

Закупки заранее и с умом

Продукты с длительным сроком годности, такие как консервы, горошек или бакалея, стоит приобрести уже сейчас. Это поможет избежать переплаты во время ажиотажа. Красную икру, если она обязательна для вашего стола, лучше оцените одну банку. После праздников ее можно купить на более доступные деликатесы.

Разумный подход и подготовка заранее лучше встретить Новый год не только с богатым столом, но и с целым бюджетом.

Новости по теме
До Рождества не доживут: петербуржцам объяснили, как долго можно доедать «новогодний стол» До Рождества не доживут: петербуржцам объяснили, как долго можно доедать «новогодний стол» 27 декабря 2024 11:33
Петербуржцам подсказали, как остаться на плаву в кризис: назван идеальный размер финансовой подушки безопасности Петербуржцам подсказали, как остаться на плаву в кризис: назван идеальный размер финансовой подушки безопасности 9 января 2025 18:33
Не хотите больше тратить на елку для Нового года кучу денег? Петербуржцам дали действенный совет для экономии Не хотите больше тратить на елку для Нового года кучу денег? Петербуржцам дали действенный совет для экономии 7 января 2025 15:32
Концы в воду: в Финляндии придумали странный способ избавиться от новогодних елок — петербуржцы подхватили Концы в воду: в Финляндии придумали странный способ избавиться от новогодних елок — петербуржцы подхватили 7 января 2025 10:32
Секреты успешного года: петербуржцам объяснили, почему так важно подробно прописывать свои цели Секреты успешного года: петербуржцам объяснили, почему так важно подробно прописывать свои цели 2 января 2025 12:33
Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургПраздникиФинансыЕда
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще