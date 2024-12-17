Секреты экономии для петербуржцев на новогоднем столе от финансового консультанта

Новый год все ближе, а значит пора закупать продукты на праздничный стол. Хочется сделать его разнообразным, но и не потратить вессь семейный бюджет. И такой способ есть.

Покупайте там, где дешевле

Экономия начинается с грамотной осторожности к покупкам. Эксперт Александр Патешман советует не собирать всю корзину в одном магазине. Если мясо дешевле в одном месте, а овощи и сыры — в другом, это поможет сократить расходы. Также полезно адаптировать свои привычки: вместо дорогих продуктов лучше выбирать более доступные продукты, например, красную рыбу.

Скидки на доставку

В Санкт-Петербурге сервисы доставки в конце года часто предоставляют купоны со скидками до 35%. Используйте эти акции, регистрируясь через аккаунты членов семьи, чтобы воспользоваться разными предложениями несколько раз. Такой подход особенно выгоден при крупных закупках.

Закупки заранее и с умом

Продукты с длительным сроком годности, такие как консервы, горошек или бакалея, стоит приобрести уже сейчас. Это поможет избежать переплаты во время ажиотажа. Красную икру, если она обязательна для вашего стола, лучше оцените одну банку. После праздников ее можно купить на более доступные деликатесы.