«Секретное» природное место Ленобласти: где найти ласковое солнце и кристально чистую воду

Озеро Тарасовское, или Белянское — это настоящее природное сокровище Ленинградской области, которое стоит посетить тем, кто любит тихий отдых на природе и воде.

Это озеро известно своей удивительной чистотой и необычайно прозрачной водой, в которой видно песок и камешки на дне, словно они лежат прямо перед вами.

Белый песок на дне создает ощущение, будто находишься на карельском перешейке, и из-за необычайной прозрачности вода кажется изумрудной и кристальной.

Лес и дары природы вокруг

Озеро расположено в тихом лесном окружении, вдали от шумных дорог и городского шума. Берега частично покрыты смешанным лесом — хвойные сосны соседствуют с лиственными деревьями.

Вокруг озера много ягод — черники, малины, а также грибов — лисичек, подберезовиков и маслят, что делает это место особенно привлекательным для любителей собирать дары леса, пишет Фиеста.

В сезон можно увидеть и разнообразных птиц, а в заповедных местах даже редких хищных птиц, занесенных в Красную книгу.

Отдых с палаткой: уют и комфорт

Для тех, кто хочет отдохнуть с палаткой, Тарасовское — отличный вариант. Здесь можно найти удобные и чистые стоянки, где нет чрезмерного наплыва людей.

Вода в озере теплее, чем в соседних водоемах, и благодаря песчаному дну купаться здесь особенно приятно и безопасно. Некоторые участки берега каменистые, а в других вода мелкая и ложится плавно.

Как добраться до озера

Добраться до озера можно электричкой с Финляндского вокзала Петербурга до станции Тарасовское, путь займет около 2 часов. От станции до озера идти пешком примерно 15-20 минут.

Обратный путь можно немного сократить, пересев в Зеленогорске на более быстрый поезд «Ласточка» из Выборга, но он дороже и часто переполнен.

Что брать с собой?

Если собираетесь ехать, возьмите с собой контейнеры для ягод, купальные принадлежности, репелленты от комаров, аптечку и солнцезащитные средства.

Место идеально подходит для тех, кто хочет вырваться из городской суеты и провести пару дней на чистом воздухе в окружении настоящей северной природы.

Почему стоит приехать?

В целом, озеро Тарасовское — это то место, где можно отдохнуть душой и телом, зарядиться энергией природы и насладиться простыми радостями: теплой водой, ягодами, грибами, лесными прогулками и костром под звездами.

Такой отдых оставляет после себя только приятные воспоминания и желание обязательно вернуться сюда снова.

Озеро настолько малоизвестно, что местные часто называют его «секретным», хотя никакого секрета на самом деле нет, все доступно, близко и недорого.