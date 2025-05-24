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Семечки на ягодках сразу выдадут турецкую клубнику: вот на что обращать внимание петербуржцам

Опубликовано: 24 мая 2025 09:01
клубника
Семечки на ягодках сразу выдадут турецкую клубнику: вот на что обращать внимание петербуржцам
Фото: Городовой.ру

Иностранная дешевле, но не такая вкусная.

Середина мая — время, когда хочется схватить лоток первой клубники и унести домой. Вся такая румяная, ароматная, лежит на прилавке, а продавец кивает и утверждает: «Из Краснодара!»

Но не спешите верить — велика вероятность, что перед вами турецкая impostor-ягода, особенно если цена на неё подозрительно привлекательная.

Агроном Михаил Воробьёв прямо говоритговорит: на московских рынках часто «краснодарскую» клубнику расфасовывают из контейнеров с турецкой маркировкой. То есть привозят одну, а выдают за другую — ради наживы.

Ведь кубанская дороже, и не просто так: ранние сорта дают меньший урожай и плод у них некрупный. А турецкая ягода — уже среднеспелая, крупнее, дешевле в производстве. Поэтому если перед вами огромные блестящие ягоды с ровным калибром — скорее всего, это гостья из-за границы.

Ещё один важный момент — аромат. Настоящая, вызревшая кубанская клубника пахнет клубникой. Даже если вы стоите рядом, а не нюхаете носом вплотную. Турецкая — нет.

Её срывают зелёной, чтобы пережила транспортировку, и она доходит до кондиции уже по дороге. Из-за этого она может быть ярко-красной, но внутри — водянистой и безвкусной.

Роспотребнадзор подсказывает: ищите ягоды с чуть утопленными семечками, равномерно окрашенные, с насыщенным цветом даже у хвостика. Это и есть ваши кубанские героини, выращенные в Белореченске, Динском или Выселковском районе. Самые ароматные — именно оттуда.

Так что не давайте себя обмануть. Ягода за подешевле с идеальной внешностью — это вам не кубанское достояние. Настоящая будет чуть мельче, подороже, но куда вкуснее.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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