Турция и Египет в пролете: какой отдых становится главным трендом у петербуржцев

Многие жители Северной столицы еще только определяются с датами и местом для отдыха.

Лето 2025 года у петербуржцев обещает быть насыщенным отпускными планами, и, что интересно, большинство жителей города предпочитают отдыхать именно в России.

По последним данным, 19% петербуржцев уже успели съездить в отпуск, а 73% только выбирают, когда и куда отправиться. Лишь 8% пока не планируют отпуск вовсе.

Петербуржцы выбирают российские направления

Главный тренд — отдых на родной земле. Краснодарский край, Калининградская и Алтайская области — самые популярные места для летнего отпуска.

Это объясняется не только красотой природы и разнообразием развлечений, но и удобством поездок, а также желанием поддержать внутренний туризм. Особенно востребован юг России в августе — именно в этот месяц собирается больше всего отдыхающих.

В то же время, среди зарубежных направлений лидируют Турция и Италия, но их выбирают значительно меньше, чем российские курорты. Также популярны Беларусь и Абхазия — страны, куда можно поехать без сложных визовых процедур.

Время отдыха: август и сентябрь впереди

Как сообщает Коммерсант, август — самый любимый месяц для отпуска у петербуржцев, его выбирают 52% опрошенных. На втором месте июль (44%), а на третьем — сентябрь (39%). Интересно, что сентябрь обогнал июнь, что связано с желанием поймать «бархатный сезон» — когда погода еще теплая, а туристов уже меньше.

Как отдыхают петербуржцы: пляж, активный отдых и спа

Пляжный отдых остается самым популярным — его предпочитают 52% отпускников. Но не менее востребованы активные виды отдыха: походы, велотуры, экскурсии в горы выбирают 49%. Еще 32% отдыхающих планируют посетить спа-отели и санатории, а экскурсионные туры и отдых дома или на даче интересуют по 26%.

Петербург летом: отдых не только за городом

Для тех, кто остается в городе или не хочет далеко уезжать, Петербург предлагает множество летних развлечений. Прогулки по паркам и садам — отличный способ отдохнуть. Летний сад с его мраморными статуями и фонтанами, Михайловский сад с памятником Пушкину и романтичными аллеями, а также острова с природными парками — Елагин остров, ЦПКиО им. Кирова и Парк 300-летия Петербурга — все это популярные места для прогулок и пикников.

Любители пляжного отдыха могут посетить пляжи в черте города: Парк 300-летия Петербурга у Финского залива, пляж Петропавловской крепости с видом на Эрмитаж и Южный пляж на Крестовском острове с детскими зонами и водными аттракционами.

Летние путешествия по пригородам

Если хочется сменить обстановку, но не уезжать далеко, отличным вариантом станут поездки по пригородам Петербурга. Петергоф с его знаменитым дворцом и фонтанами, Царское Село с Екатерининским дворцом и парками, а также другие дворцово-парковые комплексы — все они особенно красивы летом и предлагают насыщенную культурную программу.

Впрочем, сама Северная столица тоже является популярным туристическим направлением после Краснодарского края. А петербуржцы стали отдавать предпочтение коротким поездкам в Калининград, Карелию и на Кавказ.