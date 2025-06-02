Северная мода: петербургские бренды на Wildberries, которые рекомендуют в Сети

Если сил нет ездить по шоурумам, а хочется стильных обновок, есть хорошая новость: питерские бренды давно и успешно продаются на Wildberries. Нашли 20 достойных марок — и это настоящий гид по местной моде!
URBANTIGER
Одежда в духе эко-городского минимализма. Подходит и для офисной классики, и для прогулок по серым улицам.
Bat Norton
Один из самых узнаваемых питерских брендов уличной моды. Мрачноватый стиль, чёрные оттенки и рюкзаки-звери.
2Mee
Нежность, открытые плечи, воланы — всё, чтобы выглядеть романтично и эффектно.
TopTop
Марка с хорошей базой и трендовой посадкой. Подойдёт для тех, кто любит аккуратный крой и универсальные вещи.
ligel
Классическая женственность и качественные ткани. Особенно хорошо бренд зарекомендовал себя в категории верхней одежды.
Pompa
Если ищете пальто, которое прослужит не один сезон — сюда. Бренд хвалят за тепло и элегантность.
Befree
Знакомый бренд, который с годами становится всё интереснее. Много вариантов для дома и улицы.
Wysh
Петербургская обувь для тех, кто ценит стиль и устойчивую колодку.
Bohoann
Сдержанные и стильные украшения на каждый день. Серебро и лаконичный дизайн — идеальны в сочетаниях.
St. Friday Socks
Носки, которые умеют в настроение. Забавные принты, отсылки к культуре и ирония — отличный аксессуар.
Рекомендации «ЯПокупаю» реально вызывают радость: Питер снова показал, что может в стиль.