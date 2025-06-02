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Северная мода: петербургские бренды на Wildberries, которые рекомендуют в Сети

Опубликовано: 2 июня 2025 13:13
WB
Северная мода: петербургские бренды на Wildberries, которые рекомендуют в Сети
Фото: Городовой.ру

Разобрались, как можно поддержать местных производителей.

Если сил нет ездить по шоурумам, а хочется стильных обновок, есть хорошая новость: питерские бренды давно и успешно продаются на Wildberries. Нашли 20 достойных марок — и это настоящий гид по местной моде!

URBANTIGER

Одежда в духе эко-городского минимализма. Подходит и для офисной классики, и для прогулок по серым улицам.

Bat Norton

Один из самых узнаваемых питерских брендов уличной моды. Мрачноватый стиль, чёрные оттенки и рюкзаки-звери.

2Mee

Нежность, открытые плечи, воланы — всё, чтобы выглядеть романтично и эффектно.

TopTop

Марка с хорошей базой и трендовой посадкой. Подойдёт для тех, кто любит аккуратный крой и универсальные вещи.

ligel

Классическая женственность и качественные ткани. Особенно хорошо бренд зарекомендовал себя в категории верхней одежды.

Pompa

Если ищете пальто, которое прослужит не один сезон — сюда. Бренд хвалят за тепло и элегантность.

Befree

Знакомый бренд, который с годами становится всё интереснее. Много вариантов для дома и улицы.

Wysh

Петербургская обувь для тех, кто ценит стиль и устойчивую колодку.

Bohoann

Сдержанные и стильные украшения на каждый день. Серебро и лаконичный дизайн — идеальны в сочетаниях.

St. Friday Socks

Носки, которые умеют в настроение. Забавные принты, отсылки к культуре и ирония — отличный аксессуар.

Рекомендации «ЯПокупаю» реально вызывают радость: Питер снова показал, что может в стиль.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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