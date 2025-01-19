Сейчас вагоны метров Петербурге выкрашены на любой вкус и цвет, а раньше были только голубыми (причина неожиданная)

В петербургском метро объяснили, почему в прошлом вагоны поездов традиционно окрашивали в сине-голубые цвета. Сотрудники метрополитена сообщили, что такое сочетание было выбрано неспроста: оно считается наиболее спокойным для восприятия.

Синий и голубой тона не раздражают глаз, подходят к интерьеру станций и создают ощущение гармонии. Именно поэтому вагоны долгое время оформляли именно в этой цветовой гамме. Это решение стало своеобразной визитной карточкой петербургского метро, узнаваемой и любимой многими пассажирами.

С недавнего времени в оформлении поездов начали появляться изменения. Вагоны, обслуживающие 1-ю и 3-ю линии метро, теперь окрашивают в цвета соответствующих веток: красный и зелёный. Такое нововведение помогает пассажирам быстрее ориентироваться в подземке, особенно тем, кто пользуется метро редко или приезжает в город впервые.

Тем не менее, традиционная сине-голубая палитра продолжает использоваться, оставаясь символом уюта и спокойствия для жителей и гостей города.