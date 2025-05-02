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Нежнее нежного: как правильно мариновать шашлык, чтобы он таял во рту

Опубликовано: 2 мая 2025 16:33
Шашлык
Нежнее нежного: как правильно мариновать шашлык, чтобы он таял во рту
globallookpress/ Bulkin Sergey

Секреты идеального мяса от шеф-повара.

Шашлык — одно из самых любимых блюд на природе, но даже его можно испортить, если не знать основных правил приготовления. Шеф-повар, ресторатор Александр Растунин поделился с порталом «Городовой» секретами идеального шашлыка, раскрывая самые распространенные ошибки, которые допускают даже опытные кулинары.

Портим мясо до приготовления: ошибки маринования

«Любое мясо можно испортить еще до его приготовления, а с шашлыком это может сыграть злую шутку», — предупреждает Александр Растунин.

Правильный маринад — ключ к успеху, но неправильные ингредиенты и пропорции могут загубить даже самое лучшее мясо.

Кислота: враг или друг шашлыка?

«Многие ошибочно полагают, что большое количество кислоты помогает сделать мясо мягче. Это не так, чем дольше вы маринуете шашлык в кислотах, тем труднее потом будет его прожевать», — объясняет шеф-повар.

Умеренность в использовании кислот — залог мягкого и сочного шашлыка. Слишком долгий маринад в уксусе или лимонном соке может сделать мясо жестким и безвкусным.

Минеральная вода: варим, но не жарим

«Минеральная вода в качестве маринада помогает мясу вариться на углях, но не жариться. Такой способ пригодиться скорее тем, кто не любит корочку», — советует Александр Растунин.

Минеральная вода не способствует образованию аппетитной корочки, поэтому подходит только для тех, кто предпочитает более мягкий и вареный шашлык.

Специи и соль: соблюдение баланса

«Специи или разрыхлители мяса содержат соль в составе, поэтому всегда читайте состав и учитывайте это при посолке шашлыка», — предупреждает эксперт.

Переизбыток соли может испортить вкус мяса, поэтому важно контролировать количество соли в маринаде и учитывать ее наличие в других ингредиентах.

Папаин: размягчение структуры?

«Хорошему мясу не нужен размягчитель папаин, он рвет структуру и мясо становиться резиновым», — советует шеф-повар.

Папаин, который содержится в приправах для размягчения мяса может быть полезен для жесткого мяса, но для качественного шашлыка он скорее навредит, разрушая структуру волокон и делая мясо резиновым.

Время маринования: 6 часов и не более

«От начала маринования до жарки мяса не должно пройти больше 6 часов», — рекомендует Александр Растунин.

Слишком долгое маринование может привести к тому, что мясо станет безвкусным и потеряет свою структуру. Оптимальное время маринования — 4-6 часов, чтобы мясо успело впитать аромат специй, но не потеряло своих качеств.

Секреты идеального шашлыка:

  • Использовать качественное мясо.
  • Не переборщить с кислотой в маринаде.
  • Контроль количества соли.
  • Отказ от размягчителей мяса для качественного шашлыка.
  • Соблюдение оптимального времени маринования — 4-6 часов.

Следуя этим советам от шеф-повара Александра Растунина, можно приготовить идеальный шашлык, который порадует своим вкусом и сочностью.

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Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
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