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Минтранс РФ: Запрет на использование гаджетов за рулем не вступит в силу с марта

10 января 2025 22:31
Водитель и полицейский
Минтранс РФ: Запрет на использование гаджетов за рулем не вступит в силу с марта
Городовой ру/ globallookpress/ Andrey Chepakin

Чиновники пока не готовы к таким непопулярным мерам.

С 1 марта 2025 года ожидались серьезные изменения в правилах дорожного движения: любые предметы в руках, отвлекающие от вождения, должны были стать вне закона. Однако Минтранс успокоил россиян — пока никаких новых запретов не будет.

Однако запрет на использование отвлекающих устройств только на время откладывается, хотя за телефон в руках штраф уже есть — 1,5 тысячи рублей. И пусть это не так много по сравнению с ценой нового iPhone, лучше все-таки не рисковать. Вдруг инспектор окажется принципиальным?

Если вы думали, что в 2025 году ужесточение коснется только смартфонов, то готовьтесь: штрафы за нарушение ПДД выросли в полтора раза, а скидка за оплату по горячим следам сократилась до 25%. Так что теперь ошибаться за рулем становится не только небезопасно, но и дорого, пишет источник.

Но есть и хорошие новости для петербуржцев. Пока Минтранс размышляет над правилами, самое святое — шаверму — водители могут есть без опасений. Ведь официального пункта в ПДД про запрет на еду за рулем пока нет. Так что, если вы решили утолить голод, стоя в пробке на Московском проспекте, инспектору придется искать другую причину для штрафа.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургШтрафыАвтотранспорт
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