Школьная форма по новым правилам: что нужно знать родителям в новом учебном году

С 1 июля 2025 года в России впервые начнет действовать ГОСТ для школьной формы. Это первый национальный стандарт, который установит единые требования к качеству и безопасности школьной одежды.
Что изменится с введением ГОСТа?
До сих пор требования к школьной форме определялись в основном внутренними правилами учебных заведений. Новый ГОСТ вводит единые нормы для всей страны.
Документ появился на сайте Федерального агентства по техническому урегулированию и метрологии.
Как пояснила юрист Анастасия Билялова в беседе с URA.RU, этот норматив поможет родителям выбирать качественную и удобную одежду для школы.
Основные требования к школьной форме:
- Светский характер и соответствие эстетическим нормам.
- Допустимость государственной символики (триколор, герб).
- Воздухопроницаемость и гипоаллергенность тканей.
- Безопасность фурнитуры (отсутствие острых элементов).
- Удобный крой, не сковывающий движения.
- Запрет на символику неформальных объединений.
Как выбрать идеальную школьную форму?
Традиционный набор для мальчиков включает брюки, рубашку и пиджак, для девочек — сарафан, юбку или платье с блузкой.
В большинстве школ действует цветовой регламент: темно-синий, бордовый или серый низ сочетается со светлым верхом.
При покупке школьной одежды рекомендуется обращать внимание на несколько ключевых моментов:
- Состав ткани: Оптимальным считается содержание 50-60% натуральных волокон. Чистый хлопок или шерсть быстро теряют форму, а полностью синтетические материалы плохо пропускают воздух. Хороший вариант — смесовые ткани, например, шерсть с полиэстером или вискозой.
- Удобство: Пиджак не должен стягивать плечи, брюки — давить в поясе. Обязательно нужно примерять форму, проверяя, как она сидит при движении — когда ребенок поднимает руки, приседает или наклоняется.
- Качество пошива: Швы должны быть аккуратными, без торчащих ниток. Молнии и пуговицы — легко расстегиваться. Для младших школьников лучше выбирать модели с минимальным количеством застежек, например, брюки на резинке вместо ремня.
- Цвет: Лучше отдать предпочтение сдержанным оттенкам, избегая слишком ярких.
- Размер: Не стоит брать «на вырост» — форма будет выглядеть неопрятно. Лучше выбирать модели с регулируемыми элементами (резинка, подгиб).
Как проверить качество формы?
- Маркировка: На бирке должен быть указан состав, производитель, рекомендации по уходу.
- Ткань: Ткань не должна просвечивать. Натуральные материалы мнутся, синтетика — нет.
Стоимость школьной формы в 2025 году
|Элемент одежды
|Мальчики (руб.)
|Девочки (руб.)
|Костюм-двойка (пиджак + брюки/юбка)
|2 600 – 12 000
|2 800 – 7 000
|Рубашка/Блузка с длинным рукавом
|600 – 3 500
|600 – 3 000
|Рубашка/Блузка с коротким рукавом
|600 – 3 500
|600 – 3 000
|Брюки
|700 – 3 500
|850 – 4 000
|Юбка
|—
|650 – 3 800
|Сарафан
|—
|1 400 – 5 000
|Галстук
|360 – 1 200
|—
|Джемпер
|1 000 – 4 000
|800 – 3 000
|Жакет
|1 100 – 5 000
|1 100 – 4 000
|Жилет
|—
|850 – 3 600
|Ремень для брюк
|350 – 2 200
|—
|Школьные туфли (сменная обувь)
|830 – 3 800
|1 100 – 4 200
|Колготки (5 пар)
|—
|320 – 600
Поддержка многодетных и малоимущих семей
В ряде регионов многодетным семьям выплачивают компенсацию на приобретение одежды для школы. Аналогичную выплату могут получить и малоимущие семьи.
Выгонят ли с занятий без формы?
Если ребенок приходит в школу без формы, учебное заведение не вправе применить к нему строгие меры, такие как отстранение от занятий или исключение.
Даже в случае наличия локального акта, регламентирующего ношение формы, единственное, что может сделать школа, — это попросить ученика написать объяснительную.
Учителя также не имеют права заставлять ребенка переодеваться.
Новый ГОСТ на школьную форму — это шаг к повышению качества и безопасности школьной одежды, а также к формированию чувства патриотизма у детей.