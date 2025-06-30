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Школьная форма по новым правилам: что нужно знать родителям в новом учебном году

Опубликовано: 30 июня 2025 16:31
школьная форма по ГОСТу
Школьная форма по новым правилам: что нужно знать родителям в новом учебном году
globallookpress/ Sergey Smirnov

Имеет ли право учебное заведение настаивать на соблюдении дресс-кода?

С 1 июля 2025 года в России впервые начнет действовать ГОСТ для школьной формы. Это первый национальный стандарт, который установит единые требования к качеству и безопасности школьной одежды.

Что изменится с введением ГОСТа?

До сих пор требования к школьной форме определялись в основном внутренними правилами учебных заведений. Новый ГОСТ вводит единые нормы для всей страны.

Документ появился на сайте Федерального агентства по техническому урегулированию и метрологии.

Как пояснила юрист Анастасия Билялова в беседе с URA.RU, этот норматив поможет родителям выбирать качественную и удобную одежду для школы.

Основные требования к школьной форме:

  • Светский характер и соответствие эстетическим нормам.
  • Допустимость государственной символики (триколор, герб).
  • Воздухопроницаемость и гипоаллергенность тканей.
  • Безопасность фурнитуры (отсутствие острых элементов).
  • Удобный крой, не сковывающий движения.
  • Запрет на символику неформальных объединений.

Как выбрать идеальную школьную форму?

Традиционный набор для мальчиков включает брюки, рубашку и пиджак, для девочек — сарафан, юбку или платье с блузкой.

В большинстве школ действует цветовой регламент: темно-синий, бордовый или серый низ сочетается со светлым верхом.

При покупке школьной одежды рекомендуется обращать внимание на несколько ключевых моментов:

  • Состав ткани: Оптимальным считается содержание 50-60% натуральных волокон. Чистый хлопок или шерсть быстро теряют форму, а полностью синтетические материалы плохо пропускают воздух. Хороший вариант — смесовые ткани, например, шерсть с полиэстером или вискозой.
  • Удобство: Пиджак не должен стягивать плечи, брюки — давить в поясе. Обязательно нужно примерять форму, проверяя, как она сидит при движении — когда ребенок поднимает руки, приседает или наклоняется.
  • Качество пошива: Швы должны быть аккуратными, без торчащих ниток. Молнии и пуговицы — легко расстегиваться. Для младших школьников лучше выбирать модели с минимальным количеством застежек, например, брюки на резинке вместо ремня.
  • Цвет: Лучше отдать предпочтение сдержанным оттенкам, избегая слишком ярких.
  • Размер: Не стоит брать «на вырост» — форма будет выглядеть неопрятно. Лучше выбирать модели с регулируемыми элементами (резинка, подгиб).

Как проверить качество формы?

  • Маркировка: На бирке должен быть указан состав, производитель, рекомендации по уходу.
  • Ткань: Ткань не должна просвечивать. Натуральные материалы мнутся, синтетика — нет.

Стоимость школьной формы в 2025 году

Элемент одежды Мальчики (руб.) Девочки (руб.)
Костюм-двойка (пиджак + брюки/юбка) 2 600 – 12 000 2 800 – 7 000
Рубашка/Блузка с длинным рукавом 600 – 3 500 600 – 3 000
Рубашка/Блузка с коротким рукавом 600 – 3 500 600 – 3 000
Брюки 700 – 3 500 850 – 4 000
Юбка 650 – 3 800
Сарафан 1 400 – 5 000
Галстук 360 – 1 200
Джемпер 1 000 – 4 000 800 – 3 000
Жакет 1 100 – 5 000 1 100 – 4 000
Жилет 850 – 3 600
Ремень для брюк 350 – 2 200
Школьные туфли (сменная обувь) 830 – 3 800 1 100 – 4 200
Колготки (5 пар) 320 – 600

Поддержка многодетных и малоимущих семей

В ряде регионов многодетным семьям выплачивают компенсацию на приобретение одежды для школы. Аналогичную выплату могут получить и малоимущие семьи.

Выгонят ли с занятий без формы?

Если ребенок приходит в школу без формы, учебное заведение не вправе применить к нему строгие меры, такие как отстранение от занятий или исключение.

Даже в случае наличия локального акта, регламентирующего ношение формы, единственное, что может сделать школа, — это попросить ученика написать объяснительную.

Учителя также не имеют права заставлять ребенка переодеваться.

Новый ГОСТ на школьную форму — это шаг к повышению качества и безопасности школьной одежды, а также к формированию чувства патриотизма у детей.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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