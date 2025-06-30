Школьная форма по новым правилам: что нужно знать родителям в новом учебном году

Имеет ли право учебное заведение настаивать на соблюдении дресс-кода?

С 1 июля 2025 года в России впервые начнет действовать ГОСТ для школьной формы. Это первый национальный стандарт, который установит единые требования к качеству и безопасности школьной одежды.

Что изменится с введением ГОСТа?

До сих пор требования к школьной форме определялись в основном внутренними правилами учебных заведений. Новый ГОСТ вводит единые нормы для всей страны.

Документ появился на сайте Федерального агентства по техническому урегулированию и метрологии.

Как пояснила юрист Анастасия Билялова в беседе с URA.RU, этот норматив поможет родителям выбирать качественную и удобную одежду для школы.

Основные требования к школьной форме:

Светский характер и соответствие эстетическим нормам.

Допустимость государственной символики (триколор, герб).

Воздухопроницаемость и гипоаллергенность тканей.

Безопасность фурнитуры (отсутствие острых элементов).

Удобный крой, не сковывающий движения.

Запрет на символику неформальных объединений.

Как выбрать идеальную школьную форму?

Традиционный набор для мальчиков включает брюки, рубашку и пиджак, для девочек — сарафан, юбку или платье с блузкой.

В большинстве школ действует цветовой регламент: темно-синий, бордовый или серый низ сочетается со светлым верхом.

При покупке школьной одежды рекомендуется обращать внимание на несколько ключевых моментов:

Состав ткани: Оптимальным считается содержание 50-60% натуральных волокон. Чистый хлопок или шерсть быстро теряют форму, а полностью синтетические материалы плохо пропускают воздух. Хороший вариант — смесовые ткани, например, шерсть с полиэстером или вискозой.

Удобство: Пиджак не должен стягивать плечи, брюки — давить в поясе. Обязательно нужно примерять форму, проверяя, как она сидит при движении — когда ребенок поднимает руки, приседает или наклоняется.

Качество пошива: Швы должны быть аккуратными, без торчащих ниток. Молнии и пуговицы — легко расстегиваться. Для младших школьников лучше выбирать модели с минимальным количеством застежек, например, брюки на резинке вместо ремня.

Цвет: Лучше отдать предпочтение сдержанным оттенкам, избегая слишком ярких.

Размер: Не стоит брать «на вырост» — форма будет выглядеть неопрятно. Лучше выбирать модели с регулируемыми элементами (резинка, подгиб).

Как проверить качество формы?

Маркировка: На бирке должен быть указан состав, производитель, рекомендации по уходу.

Ткань: Ткань не должна просвечивать. Натуральные материалы мнутся, синтетика — нет.

Стоимость школьной формы в 2025 году

Элемент одежды Мальчики (руб.) Девочки (руб.) Костюм-двойка (пиджак + брюки/юбка) 2 600 – 12 000 2 800 – 7 000 Рубашка/Блузка с длинным рукавом 600 – 3 500 600 – 3 000 Рубашка/Блузка с коротким рукавом 600 – 3 500 600 – 3 000 Брюки 700 – 3 500 850 – 4 000 Юбка — 650 – 3 800 Сарафан — 1 400 – 5 000 Галстук 360 – 1 200 — Джемпер 1 000 – 4 000 800 – 3 000 Жакет 1 100 – 5 000 1 100 – 4 000 Жилет — 850 – 3 600 Ремень для брюк 350 – 2 200 — Школьные туфли (сменная обувь) 830 – 3 800 1 100 – 4 200 Колготки (5 пар) — 320 – 600

Поддержка многодетных и малоимущих семей

В ряде регионов многодетным семьям выплачивают компенсацию на приобретение одежды для школы. Аналогичную выплату могут получить и малоимущие семьи.

Выгонят ли с занятий без формы?

Если ребенок приходит в школу без формы, учебное заведение не вправе применить к нему строгие меры, такие как отстранение от занятий или исключение.

Даже в случае наличия локального акта, регламентирующего ношение формы, единственное, что может сделать школа, — это попросить ученика написать объяснительную.

Учителя также не имеют права заставлять ребенка переодеваться.

Новый ГОСТ на школьную форму — это шаг к повышению качества и безопасности школьной одежды, а также к формированию чувства патриотизма у детей.