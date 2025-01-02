Шопинг в Таиланде: список подарков, от которых коренные петербуржцы млеют

От шелка до самой новороченной техники.

Шопинг в Таиланде — это не просто покупка товаров, а настоящее приключение. Здесь каждый турист найдет что-то для себя: от экзотических сувениров до брендовой одежды и электроники. Таиланд предлагает широкий выбор товаров по привлекательным ценам, особенно для тех, кто знает, где искать.

Лучшие города для покупок

Самым популярным местом для шопинга считается Бангкок, где расположены крупнейшие торговые центры и рынки. Однако туристы также могут совместить пляжный отдых с покупками на Пхукете, в Паттайе или Чиангмае.

Время работы магазинов и рынков

Торговые центры работают ежедневно с 10:00 до 22:00–23:00.

работают ежедневно с 10:00 до 22:00–23:00. Рынки имеют более гибкий график: утренние с 7:00 до 12:00, вечерние с 15:00 до 19:00, а ночные — до полуночи.

Что стоит купить

Одежда и обувь: Летние вещи из хлопка от 150 THB.

Натуральный тайский шелк.

Аксессуары из кожи питона, крокодила и ската — лучше в сертифицированных магазинах. Косметика: Средства на основе кокосового масла и алоэ.

Тканевые маски, солевые скрабы и тигровый бальзам. Латексные изделия: Подушки и матрасы из натурального латекса — лучший выбор для комфортного сна. Ювелирные украшения: Тайские сапфиры, серебро и жемчуг — с фабричным сертификатом. Техника и электроника: Модели китайских брендов Xiaomi и Meizu по доступным ценам. Еда и напитки: Тайский ром Sang Som, травяные чаи, дуриановые чипсы и фрукты.

Сезоны распродаж

Самая крупная распродажа в стране — Amazing Thailand Grand Sale. Она проходит с июня по август с скидками до 90 % на одежду, косметику, рестораны и даже медицинские услуги.

Возврат VAT

Для возврата 7 % НДС покупки должны быть оформлены в магазинах с табличкой VAT Refund. Минимальная сумма покупки — 5000 THB. Возврат производится в аэропорту перед вылетом.

Где покупать

Торговые центры: «Сиам Парагон», Central World (Бангкок), Central Festival (Пхукет, Паттайя).

«Сиам Парагон», Central World (Бангкок), Central Festival (Пхукет, Паттайя). Рынки: Чатучак (Бангкок), Ночной рынок Тепразит (Паттайя), Phuket Chatuchak (Пхукет).

Шопинг в Таиланде — это сочетание выгодных покупок, ярких впечатлений и атмосферы восточного базара. Независимо от целей, это всегда увлекательное приключение.