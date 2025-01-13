Штраф от 2 000 до 5 000 рублей: петербуржцам напомнили о правилах утилизации елок

Комунальщики уже во всю следят за подъездами.

Праздники закончились, а вместе с ними и время для главного атрибута Нового года — елки. Но просто выбросить дерево в мусор в Петербурге нельзя. Вадим Виноградов, профессор и доктор юридических наук, рассказал, как правильно утилизировать елку и какие последствия могут грозить за неправильное обращение с ней.

Что делать с искусственной елкой?

Искусственные елки после их срока службы можно выбрасывать в обычные мусорные контейнеры. Но перед этим дерево следует разобрать и компактно сложить, напоминает эксперт. Как пластмассовое изделие, такая елка подлежит переработке.

«С 2025 года производителей искусственных новогодних елок в России обяжут отвечать за их утилизацию — сдавать отслужившие изделия на переработку или уплачивать экосбор за продукцию», — поясняет Виноградов.

Натуральные елки: правила утилизации

Для живых деревьев все сложнее. Выбрасывать их в обычный контейнер для твердых коммунальных отходов нельзя. Согласно ГОСТ Р 56195-2014, мусор в уличных баках должен быть некрупногабаритным — его размеры не должны превышать 0,5 метра в глубину, длину и ширину.

«Иначе придется заплатить штраф от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения в течение года — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей», — предупреждает эксперт.

Чтобы правильно утилизировать елку, дерево нужно распилить на части и аккуратно упаковать ветки. Это не только поможет соответствовать правилам, но и избавит подъезд от иголок и мусора.

Нет специализированных пунктов приема? Есть решение

Если в вашем городе отсутствуют специальные пункты утилизации для елок, можно воспользоваться советом профессора.

«Распилить на небольшие куски и закопать в том месте, где нет газона и где оно никому не помешает», — предлагает Виноградов.

Почему это важно?

Следование правилам утилизации не только позволяет избежать штрафов, но и помогает поддерживать чистоту и заботиться об экологии. Ведь даже праздничная елка, которая украшала ваш дом, может стать полезной — например, в компосте или на переработке, пишет источник.