«Гостеприимство» на пляже: как новая платформа поможет туристам найти информацию о проверенных пляжах

Роскачество назвало критерии идеального пляжа и рассказало, как проверить, соответствует ли выбранное место высоким стандартам качества?

Все проверенные пляжи России занесены в единый реестр, заявили NEWS.ru в пресс-службе Роскачества. По словам специалистов, новые правила классификации пляжей, вступившие в силу в 2025 году, помогут туристам выбрать безопасное и комфортное место для отдыха.

Единый реестр классифицированных туристических объектов: платформа «Гостеприимство»

Одно из важных изменений, вступивших в силу в 2025 году, касается размещения информации о проверенных и классифицированных пляжах в едином реестре классифицированных туристических объектов на платформе «Гостеприимство».

Владельцы объектов в своей деятельности и рекламных кампаниях также будут обязаны ссылаться на запись в реестре классифицированных пляжей.

Три категории пляжей: «синий флаг», «зеленый флаг» и «желтый флаг»

«Согласно закону, классификация пляжей направлена на улучшение благоустройства прибрежных зон, обеспечение высокого уровня безопасности и предоставление качественного сервиса для путешественников», — пояснили в Роскачестве.

В ведомстве отметили, что классификация пляжей определяет три категории: «синий флаг» — высший стандарт качества, «зеленый флаг» — средний уровень и «желтый флаг» — базовый.

Специалисты подчеркнули, что категория присваивается на основе строгих критериев, включая безопасность, чистоту воды и песка, экологические стандарты, наличие инфраструктуры и информированность туристов.

Всего выделяются три категории пляжей: «синий флаг» — наивысшая категория качества. «Зеленый флаг» — вторая по качеству категория. «Желтый флаг» — начальная категория.

Соответствие критериям: основание для присвоения категории

«Категория присваивается пляжу на основании соответствия ряду критериев: безопасность объекта, санитарно-гигиенические и экологические требования, результаты лабораторных проверок воды и песка, информирование посетителей, инфраструктура и пляжные услуги», — резюмировали в Роскачестве.

Так что теперь туристам не нужно ехать наугад. Можно выбрать идеальный пляж, не выходя из дома.