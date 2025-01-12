Славянский Хэллоуин 2025: как правильно будем отмечать Велесову ночь в Петербурге

Каждый год ночь с 31 октября на 1 ноября ассоциируется с Хэллоуином или Самайном, но у славянских народов есть свой особенный праздник — Велесова ночь. Этот древний день перехода от осени к зиме, когда граница между миром живых и миром духов становится тоньше, сохранил свои уникальные традиции и смысл.

История праздника

В славянской мифологии существовало три мира: Явь — мир людей, Навь — мир духов и Правь — божественный мир. Велесова ночь символизировала момент, когда миры Яви и Нави соприкасаются, а духи предков могут прийти к живым. Согласно мифам, в эту ночь Белобог передает Коло года (календарный цикл) своему брату Чернобогу, и природа готовится ко сну. Велес, покровитель чародейства, скота и границы между мирами, становится ключевой фигурой праздника.

Почему не стоит выходить из дома?

Считалось, что дороги в эту ночь могут завести путника в мир Нави, а встреча с незнакомцем предвещала беды. Поэтому в Велесову ночь избегали новых знакомств и старались провести время в кругу семьи.

Традиции праздника

Семейный уют

В эту ночь зажигали свечи, символизирующие защиту от злых духов, и клали на подоконники веточки рябины. Во дворе разжигали костер, чтобы осветить темные уголки, а за праздничным столом оставляли место для ушедших предков. Гадания и заговоры

Покровительство Велеса делало гадания особенно точными. Вот несколько популярных: На помощь предков : перед сном обращались к умершим родственникам за советом.

: перед сном обращались к умершим родственникам за советом. На исполнение желаний : под подушку клали яблоко и съедали его утром, чтобы желание сбылось.

: под подушку клали яблоко и съедали его утром, чтобы желание сбылось. На верность супруга : кольцо на красной нити показывало, насколько крепок союз.

: кольцо на красной нити показывало, насколько крепок союз. Предсказания будущего: в пламени свечи искали знаки и образы, указывающие на грядущие события. Подношения домовым и духам

Для домового оставляли сладости и брагу, а угощения, положенные на порог, символизировали уважение к духам предков. Утром эти подношения отдавали птицам или бездомным животным.

Как отметить Велесову ночь в наши дни?

Современные последователи славянских традиций отмечают праздник в домашнем кругу. Зажгите свечи, накройте стол и вспомните своих предков. Это время единения с семьей, добрых воспоминаний и спокойствия.

Велесова ночь напоминает нам о цикличности жизни, важности семейных уз и том, что даже в самые тёмные дни можно находить свет и тепло.