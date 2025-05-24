Смесь бульдога с носорогом: россияне протестировали нашумевший «Роллтон» со вкусом мохито

Что за фрукт, и с чем его едят?

Если вы думали, что видели всё, то вы просто ещё не открывали крышку «Роллтона» со вкусом… мохито. Да-да, не грибов, не курицы, не говядины по-купечески. А мохито. Тот самый, который с лаймом и мятой, но теперь в кипятке и с лапшой. Сюр!

Легендарный вкус из лимитированной серии, выпущенной в коллаборации с Beauty Bomb — брендом косметики для подростков. Всё логично: мятный аромат изо рта, лапша в миске. Вроде и странно, но попробовать хочется.

Поиск и находка

Как пишут протестировавшие, искали странную лапшу они долго. На маркетплейсах — нет. В гипермаркетах — нет. А вот под Рыбинском, в магазинчике «Макси», судьба улыбнулась. Пластиковый стакан с зелёными буквами, обещающий свежесть и... угар.

Что внутри?

Никаких пакетиков с приправами. Лапша уже приправлена — чем-то зелёным, подозрительно мятным. Пахнет как спрайт с лаймом.

Вкус?

Горячая лапша, отдающая газировкой — это как согретая жвачка с подливой. Сам вкус мохито технологи передали чётко — лайм, мята, что-то чуть сладкое. Но всё вместе это не радует желудок, а пугает.

Как пишет автор теста, он лично ложку отложил. Ребёнок, великий любитель азиатской кухни, сделал пару героических глотков, потом тоже сдался. Итог — в мусорку.