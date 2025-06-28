«Смольный, вы в своем уме?»: цены на платную парковку в Петербурге растут как на дрожжах

В Петербурге грядёт новая волна тарифов на платную парковку. Говорят, 100 рублей останутся только «в пустырях», а в центре цифра может дойти до 360 рублей в час. Смольный объясняет всё необходимостью разгрузить центр. Комментаторы объясняют — «жадностью без тормозов».

«Хочешь в соседний район — плати»

Пользователи Сети отреагировали бурно. Ирония, гнев, отчаяние — в комментариях смешалось всё. Одни предлагают выдавать «пайцзы» за пересечение границ районов, как во времена карантина. Другие всерьёз опасаются, что плата за выход из дома — не такая уж и фантастика.

«А потом будет 1000 в час. Потом 10 000. Потом плата за воздух», — пишут с видом знающих.

«Приезжие заняли весь город»

Больше всего досталось туристам и приезжим. Волна недовольства накрыла автомобилистов из других регионов: «В родной двор не заехать — стоят 74-й, 56-й, 26-й регионы», — возмущается один. Другой предлагает ввести двойной тариф для приезжих. И это не шутка.

«Пробки — не из-за нас!»

Водители парируют — пробки и парковочный хаос не их вина, а следствие плохо работающего транспорта и офисов, сосредоточенных в центре. «Метро перегружено. Перекрытые дворы не спасают. Даже в Песочном — платная парковка!»

«Смольный, вы в своем уме?»

Некоторые комментаторы не выбирают выражений. «Они живут в своём мире, где у профессора 80 тысяч зарплата и всё хорошо», — пишет один. «Когда же вы нажретесь?» — спрашивает другой. Кто-то даже предлагает установить 10 000 рублей в час у здания Заксобрания — «чтобы никого не тянуло».



Горожане в реформу не верят. Даже те, кто готов платить, не видят результата. «Толку-то? Всё равно пробки, всё равно хаос». И пока власти считают коэффициенты, в сети считают дни до очередного подорожания.