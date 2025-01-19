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Собирает окурки и воспитывает чужих детей: куда после «Тайн следствия» пропал Барышев

19 января 2025 11:32
Владимир Винокуров из «Тайн следствия»
Собирает окурки и воспитывает чужих детей: куда после «Тайн следствия» пропал Барышев
Кадр из сериала «Тайны следствия»

Другие бы сломались, но он стойко вынес все испытания.

Сергей Барышев, запомнившийся зрителям по роли майора Владимира Винокурова в культовом сериале «Тайны следствия», прошёл через множество испытаний, которые могли сломить любого. Его жизнь полна как ярких моментов, связанных с карьерой, так и тяжёлых трагедий, связанных с семьёй и здоровьем.

Карьера в кино и культовая роль

Роль Винокурова принесла Барышеву популярность и сделала его любимцем публики. Первоначально его персонаж задумывался как эпизодический, но талант актёра убедил создателей сериала сделать Винокурова ключевым героем. Романтическая линия с героиней Анны Ковальчук, Марией Швецовой, стала одной из центральных тем сериала.

Однако Сергей Барышев давно оставил «Тайны следствия» и сейчас занят в других проектах. Он признаётся, что его путь в этом сериале остался для него тёплым воспоминанием, но возвращение в проект ему кажется невозможным.

Личная жизнь: любовь, трагедии и победы

После неудачного первого брака, завершившегося болезненным разводом, судьба подарила Сергею настоящую любовь. Его вторая супруга Екатерина, журналистка, стала для него опорой. Их брак был полон как счастья, так и трудностей.

  • У Екатерины диагностировали онкологическое заболевание, которое стало серьёзным испытанием для семьи. Сергей не оставил любимую и помог ей победить болезнь.
  • Планы на общих детей разрушились: Екатерина пережила выкидыш на фоне лечения. Тем не менее, супруги нашли утешение в работе с детьми в театральной студии, которую они создали вместе.

Нападение и борьба за жизнь

В 2013 году Сергей стал жертвой жестокого нападения на дороге. Избиение привело к тяжёлым травмам: сотрясению мозга, переломам, повреждениям позвоночника. Полтора года он восстанавливался после случившегося. Супруга Екатерина самоотверженно ухаживала за ним, помогая ему вновь встать на ноги.

Где сейчас Сергей Барышев

Сейчас актёр не только снимается, но и занимается обучением детей актёрскому мастерству. Театральная студия стала для Сергея и Екатерины новым смыслом в жизни, воплощением их мечты о семье. Он признаётся, что воспитанники стали для них «как родные», и вся пара переживает за их успехи. А в свободное от работы время артист занимается коллекционированием бычков.

Несмотря на трудности, Сергей Барышев остаётся сильным человеком, который не позволяет прошлым испытаниям затмить его настоящее.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургКино и сериалы
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