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Соблюдение закона или штрафстоянка: как предлагают бороться с любителями громкой езды в городе

Опубликовано: 11 июня 2025 08:32
Выхлопная труба
Соблюдение закона или штрафстоянка: как предлагают бороться с любителями громкой езды в городе
Global Look Press / Andrei Kamenev / Russian Look

МВД и эксперты отмечают негативное влияние шума от машин на граждан и безопасность дорожного движения.

В России всерьез взялись за борьбу с шумными автомобилями и мотоциклами — проблему, которая давно раздражает жителей городов.

Сейчас штраф за слишком громкий выхлоп или музыку из машины составляет всего 500 рублей, и для многих нарушителей это не повод задуматься.

Но ситуация меняется: власти предлагают увеличить штрафы минимум в десять раз и даже изымать у любителей громкой езды автомобили.

Петербург — первый город, где начали штрафовать за шум

Особенно примечателен опыт Санкт-Петербурга. Именно тут в августе 2024 года впервые в России начали реально штрафовать водителей за слишком громкий выхлоп. За несколько недель было оштрафовано 15 водителей, а позже — 41 человек.

Почему штрафы сейчас слишком маленькие?

Сейчас штраф в 500 рублей — это скорее символическая мера. Поэтому депутаты Госдумы и региональные власти решили, что наказания должны быть ощутимее, чтобы реально влиять на поведение водителей.

МВД рассматривает новый законопроект, который предусматривает штрафы от 5 тысяч рублей, а регионы смогут повышать их до 25 тысяч, передает Газета.ру.

Кроме того, сенатор Айрат Гибатдинов от Ульяновской области предлагает конфисковать машины у нарушителей. Такая мера должна заставить задуматься тех, кто любит «показать мощь» своего автомобиля или мотоцикла громким выхлопом.

Как могут работать новые запреты?

Важным моментом является использование новых технологий — комплекс «Эфир» уже сертифицирован и готов к массовому применению. Он способен точно определить уровень шума и зафиксировать конкретное транспортное средство.

Правда, некоторые эксперты отмечают, что в плотном потоке машин могут возникать сложности с точной идентификацией. Тем не менее установка таких камер особенно актуальна в жилых районах, где шум особенно мешает людям. Предлагается наделить инспекторов ГАИ правом отправлять такие машины на штрафстоянку.

Что еще изменится?

Помимо повышения штрафов за шум, в 2025 году в России ужесточаются и другие штрафы для водителей. Например, за езду без ОСАГО, использование гаджетов за рулем и опасное вождение. Но именно борьба с шумом — одна из самых заметных инициатив, так как она напрямую улучшит качество жизни в городах.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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