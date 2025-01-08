Первая поездка в Японию: что нужно знать петербуржцам

Слухи о дороговизне давно развенчаны, но есть несколько важных нюансов.

Многие считают поездку в Японию чем-то запредельно дорогим, но на самом деле все не так страшно. Статистика показывает, что спрос на перелеты в Японию из Петербурга вырос в 2,5 раза в 2024 году. Так что если вы можете позволить себе отдых в Европе, то путешествие в страну восходящего солнца — вполне реальная цель.

Виза: бесплатно и быстро

Оформить визу в Японию проще, чем шенгенскую. Она бесплатна, а процесс занимает всего четыре рабочих дня. Из особенностей: нужно указать программу пребывания с адресами отелей на каждый день, а также в анкете указать, с кем вы едете. Консульство находится в центре города по адресу: ул.Миллионная, 30.

Билеты

Прямые рейсы в Токио предлагают Japan Airlines (JAL) и «Аэрофлот». Цены на билеты сильно зависят от времени года и праздников. Например, в середине сентября перелет туда-обратно обойдется в 55 тысяч рублей, в начале октября — уже от 31 до 46 тысяч рублей.

Особенность JAL: если Токио — это лишь пересадочный пункт, вас довезут до одного из 16 городов страны за те же деньги.

Отели

Цены на отели в Японии сравнимы с европейскими. Гостиница 3* на 5 ночей в Токио обойдется в 30 тысяч рублей, 4* — до 50 тысяч рублей. Единственный нюанс — стандартная площадь номера редко превышает 20 кв. м. Но японские унитазы с подогревом сидений компенсируют все!

Транспорт: JR Pass и метро

Для частых поездок по стране лучше приобрести JR Pass (около 22 тысяч рублей на 7 дней). Проездной нужно купить заранее через интернет. Для передвижения в Токио достаточно метро, где одна поездка стоит от 97 рублей.

В метро вас ждут строгие правила: заходить по стрелкам, стоять в очереди и избегать вагонов Women only. Но не переживайте — запутанная на первый взгляд система оказывается вполне логичной после пары поездок.

И не сомневайтесь, Япония — это не только доступнее, чем кажется, но и незабываемо. Открывайте для себя эту удивительную страну!