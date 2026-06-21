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Сочи или Ялта - какой курорт выбрать для отдыха в этом сезоне: перечислены плюсы и минусы каждого

Опубликовано: 21 июня 2026 08:15
 Проверено редакцией
Сочи или Ялта - какой курорт выбрать для отдыха в этом сезоне: перечислены плюсы и минусы каждого
Сочи или Ялта - какой курорт выбрать для отдыха в этом сезоне: перечислены плюсы и минусы каждого
Legion-Media
Чем отличается Ялта от Сочи

Большой популярностью среди черноморских курортов пользуются Ялта и Сочи. Эти города совсем разные, поэтому туристам становится особенно сложно сделать выбор. Какой курорт все-таки лучше для летнего отдыха в этом сезоне?

Климат

Сочи относится к влажным субтропикам, поэтому летом здесь душно и жарко. Температура воздуха достигает +25…+28 градусов, но переносится она сложно.

В Ялте наблюдается средиземноморский климат. Летом чаще всего здесь еще более жарко - +25…+30 градусов, но воздух является сухим. Из-за этого любая температура переносится легче.

Пляжи

Пляжи Сочи являются более оборудованными и ухоженными, чем в Ялте. У сочинского направления больше разнообразия, ведь встречаются как общественные, так и дикие пляжи. В Ялте некоторые участки побережья огорожены, поэтому между ними не получится перемещаться. Также здесь присутствует атмосфера Советского Союза, которая нравится не всем.

Море

В Сочи вода всегда теплее, при этом сезон может продолжаться до октября. Но у этого курорта есть недостаток - качество воды. В Ялте море намного чище, но прогревается оно хуже, сообщает портал “Тонкости туризма”.

Цены

Ялта считается самым дорогим курортом в Крыму, а Сочи возглавляет список курортов России. Найти бюджетное жилье в городе Краснодарского края весьма проблематично, в Ялте с этим сложностей точно не будет. Крымский курорт застроен не огромными отелями, а небольшими гостиницами, частным сектором.

Что выбрать

Важно учитывать свои предпочтения. Насколько важны для вас цены, качество воды, пляжи и развлечения? Каждый турист должен сделать выбор самостоятельно.

Опыт автора

“Для меня ближе Ялта. Сочи я считаю слишком дорогим и шумным, поэтому не вижу смысла переплачивать. Ялта мне чем-то напоминает Анапу. Здесь очень похожая атмосфера”, - рассказала Полина Аксенова.

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Автор:
Полина Аксенова
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