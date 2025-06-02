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Советы, которые работают: почему портятся огурцы и как дольше сохранить их хруст и вкус

Опубликовано: 2 июня 2025 13:30
Огурцы
Советы, которые работают: почему портятся огурцы и как дольше сохранить их хруст и вкус
Globallookpress / Razmik Zackaryan / URA.RU

Огурец — весьма капризный овощ: его непросто вырастить, а сохранить — еще сложнее. Но есть хитрости, которые помогают.

Начинается лето, а значит скоро созреют сезонные овощи и первые на очереди — огурцы. Однако многие сталкиваются с проблемой: купил или собрал урожай, а уже через неделю они становятся вялыми и не вкусными. Но есть простые и проверенные способы, которые помогают сохранить огурцы свежими.

Почему огурцы быстро портятся?

Огурцы — овощи очень капризные. Они любят прохладу и высокую влажность. В обычном холодильнике температура для них обычно подходит, но влажность там ниже, чем нужно, а огурцам она необходима в пределах 85-95%.

Еще одна важная причина быстрого порчи — повреждение кожуры. Даже небольшие царапины или вмятины способствуют образованию плесени.

Как правильно подготовить огурцы к хранению?

Не мойте огурцы перед тем, как положить их в холодильник. Вода смывает естественную защитную пленку, и овощи портятся быстрее. Осмотрите овощи, выберите самые крепкие и свежие, без повреждений. Если все же огурцы грязные, то аккуратно протрите их сухой тканью.

Лучшие способы хранения огурцов дома

1. Влажная марля или бумажное полотенце

Нужно просто положить огурцы в слегка влажную марлю или бумажное полотенце и отправить в пакет с дырочками или просто в овощной отсек холодильника. Это поможет поддерживать необходимый уровень влажности и не даст овощам высыхать. Такой способ сохраняет огурцы примерно на 2 недели, передает Роскачество.

2. Хранение в пакете с удаленным воздухом

Если у вас есть пакет с зип-застежкой, то положите огурцы внутрь и осторожно выпустите воздух перед закрытием. Такой вакуумный эффект замедляет содержание влаги и помогает сохранить овощи дольше.

3. Хранение в прохладном, влажном месте вне холодильника.

Если есть погреб, балкон или кладовка с температурой около +7…+10 °C и влажностью 85-95%, огурцы можно хранить там до 2 недель без холодильника. Помещение должно быть чистым, прохладным и без посторонних запахов.

Несколько полезных советов

  1. Если огурцы начинают терять упругость, можно на 1-2 часа замочить их в холодной воде — это поможет вернуть хрустящую текстуру.
  2. Не кладите огурцы плотно друг к другу, дайте им немного места для циркуляции воздуха.
  3. Не храните сильно перезревшие или поврежденные огурцы — они быстро портятся и могут заразить остальные овощи. Их лучше сразу съесть.
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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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