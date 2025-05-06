Редкая и памятная: как найти монету в честь Ордена Александра Невского

В России появилась новая памятная серебряная монета, посвященная 300-летию Ордена Святого Александра Невского. Интересно, что награду учредил Петр I, упразднили ее после революции и возродили в Советское время. Орден до сих пор остается важной наградой для тех, кто отдает свой воинский долг.

История создания

Орден Александра Невского был придуман Петром I, но впервые его вручили уже после его смерти — в 1725 году при Екатерине I. Это была третяя награда в истории Российской империи. Его особенность в том, что он существовал в Российской империи, потом о нем забыли после революции и вспомнили во время войны с фашистами. Сейчас Орден так и остается частью наградной системы России.

Памятная монета

Монета сделана из серебра 925 пробы, весит чуть больше 31 грамма и имеет диаметр 39 мм. Она вышла тиражом в 3000 штук, так что она довольно редкая, сообщает Центробанк.

Что на ней изображено?

На лицевой стороне заняли свое место герб России и номинал монеты — 3 рубля, а также год выпуска и информация о металле. На оборотной — знак Ордена Александра Невского с цветным изображением, а также изображение Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры.

Где найти монету?

Памятную монету можно купить в АО «Гознак» и в банках, которые сотрудничают с Центробанком России. Монета — это не просто сувенир, а настоящее законное платежное средство, которое можно использовать по номиналу.