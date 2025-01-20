Как паста Амосова помогает бороться с авитаминозом

Можно ее , правда, не всем.

Паста Амосова — легенда в сфере медицины. Прославленный хирург создал ее для поддержания самых тяжелых послеоперационных пациентов. Ее используют и сейчас, потому что это натуральное средство для сохранения здоровья и отличной альтернативы витаминам из аптеки. Простота приготовления и польза делают ее незаменимым дополнением к рациону.

Состав пасты впечатляет: курага, финики, изюм, инжир, орехи и лимон. Эти ингредиенты содержат витамины группы B, калий, магний и омега-3 кислоты. Такой комплекс помогает нормализовать работу сердечно-сосудистой и нервной системы, улучшает пищеварение, поддерживает состояние кожи и волос, а также ускоряет восстановление организма после болезней.

Приготовить пасту легко: измельчите ингредиенты, добавьте специи по вкусу (например, корицу или имбирь) и храните смесь в холодильнике. Взрослым рекомендуется употреблять по столовой ложке 2–3 раза в день после еды.

Однако паста имеет противопоказания. Ее не стоит принимать при сахарном диабете, ожирении или проблемах с ЖКТ. Людям с избыточным весом рекомендуется употреблять ее с осторожностью. Но если нет противопоказаний, то в Роскачестве рекомендуют этот простой рецепт. Он поможет петербуржцам оставаться бодрыми и здоровыми даже в самую хмурую погоду.

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